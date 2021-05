1 Führungswechsel im Fußballbezirk Böblingen/Calw: Roland Ungericht aus Rotfelden (rechts) folgt auf den Bondorfer Richard Armbruster, der 21 Jahre lang an der Spitze stand. Foto: Priestersbach

Roland Ungericht aus Rotfelden ist neuer Chef des Fußballbezirks Böblingen/Calw. Er löste den 73-jährigen Richard Armbruster ab, der sich nach 21 Jahren als Bezirksvorsitzender nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Das war jetzt echt ein Debüt: Erstmals seit Bestehen des 1965 gegründeten Fußballbezirks Böblingen/Calw fand der Bezirkstag pandemiebedingt online statt. Virtuell gab es dabei am Samstag den angekündigten Wechsel an der Führungsspitze.

Eigentlich hatte Richard Armbruster sich seinen Abschied doch etwas anders vorgestellt – quasi bei einem Heimspiel in der Bondorfer Zehntscheuer oder doch wenigstens in der Gäuhalle.

Über 30 Jahre lang für den Fußball ehrenamtlich engagiert

Corona machte dem Fußballbezirk aber auch diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung. Doch nach über einem Jahr mit der Pandemie ist Armbruster sattelfest im digitalen Format. So erinnerte er aus dem heimischen Büro daran, dass seine erste Kür zum Bezirksvorsitzenden vor fast auf den Tag genau vor 21 Jahren in Emmingen über die Bühne ging – und damals war es ebenfalls der letzte Bundesliga-Spieltag.

Als "großes persönliches Bedürfnis" bezeichnete es Matthias Schöck als Präsident des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), den Abschied des Bezirksvorsitzenden zu kommentieren, der sich über 30 Jahre lang für den Fußball ehrenamtlich engagiert hat.

Bei dieser Gelegenheit verriet Schöck, dass er ohne Richard Armbruster vermutlich gar nicht WFV-Vorsitzender wäre – und ohne ihn auch seine Frau nicht kennengelernt hätte. Armbruster war Mitte der 90er Jahre – damals war er noch Bezirksjugendleiter – auf den jungen Mötzinger SV-Jugendleiter Matthias Schöck aufmerksam geworden und hatte ihn als Talentsucher in den Bezirksausschuss berufen. Bei einem der "legendären Familienfeste" für Bezirksmitarbeiter hatte Matthias Schöck in Gärtringen die Tochter eines Bezirkstrainers kennengelernt – "der heute mein Schwiegervater ist".

WFV-Verdienstmedaille in Gold

In seiner Laudatio bewunderte Schöck nicht nur die Ausdauer Armbrusters bei Nachsitzungen, er lobte ebenso dessen fundierte und überlegte Beiträge, mit "denen er sich bleibende Verdienste im Bezirk und im WFV erworben hat". Und weil das so ist, überreichte er ihm virtuell die WFV-Verdienstmedaille in Gold an den scheidenden Bezirksvorsitzenden – eine "seltene Auszeichnung, die er sich aber verdient hat".

Die Verleihung soll natürlich so bald wie möglich in Präsenz nachgeholt werden. In seinen Worten vergaß der WFV-Präsident auch Angelika Armbruster nicht, die ihrem Mann nicht nur den Rücken freihielt, sondern sich auch selbst einbrachte.

Bei den Wahlen erhielt der bisher Bezirksjugendleiter Roland Ungericht 161 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen. Wahlleiter Matthias Schöck zeigte sich nach dem eindeutigen Wahlergebnis überzeugt, "dass der Bezirk weiter in guten Händen ist". Überhaupt sorgte der Bezirkstag mit seinen über 130 virtuellen Teilnehmern für einen personellen Umbruch im Bezirksvorstand. So übernimmt Rainer Winkler aus Jettingen die Nachfolge von Bezirksspielleiter Helmut Dolderer, und als Vorsitzender des Sportgerichts wurde Reinhold Lange aus Beihingen mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Bestätigt wurden die Wahlen von Siegfried Lux als Bezirksjugendleiter und Achim Gack als Bezirksschiedsrichter-Obmann, die jeweils neu in ihren Ämtern sind.

Ehrungen und Verabschiedungen

Ehrungen und Verabschiedungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung: Wie Richard Armbruster mitteilte, gingen die Ehrenamtspreise 2020 an den VfL Oberjettingen, den SV Deckenpfronn sowie den TSV Kuppingen.

Für ihre langjährige Tätigkeit als Staffelleiterin der Frauen und im Bezirksvorstand zeichnete er Gabi Walter von der Spvgg Berneck/Zwerenberg mit der DFB-Verdienstnadel aus. Mit Armbruster sind weitere lang-jährige Weggefährten wie Petra Ille-Blüther (Kommunikations-Referentin), Helmut Dolderer (Bezirksspielwart) und Erich Frey (Schiedsrichter-Obmann) aus dem Bezirksvorstand ausgeschieden. Mit allen sei in den vergangenen Jahren eine echte Freundschaft entstanden, unterstrich Armbruster, als er sie mit der goldenen WFV-Verdienstmedaille ehrte.

Bei der Ortswahl für den nächsten Bezirkstag 2024 – und dann hoffentlich wieder in Präsenz – wurde die Bewerbung des SV Deckenpfronn angenommen.