Fußball Zwei neue Trainer für TSG Balingen

"Lukas Foelsch ist unsere Ideallösung nach dem Muster früherer Beispiele im eigenen Verein, aber auch bei Ligakonkurrenten oder gar im internationalen Fußball", sagt Schreiner. Man wolle dem langjährigen Spieler und Eigengewächs mit der Unterstützung durch den erfahrenen Ex-Profi und Trainer Martin Braun, der bei der TSG zudem als sportlicher Berater wirkt, die notwendige Zeit geben, um in die Position hineinzuwachsen. Dabei spiele eine zentrale Rolle, dass Foelsch als Leistungsträger auf dem Platz aktuell unverzichtbar sei.

Braun, der sich seit November für die TSG engagiert, wohnt in Löffingen und war Profi beim SC Freiburg, dem 1. FC Köln, Rapid Wien, dem Karlsruher SC und dem VfR Aalen. Er war Funktionär in Freiburg, Aalen und bei den Stuttgarter Kickers und fünf Jahre lang Trainer beim südbadischen Oberligisten FC 08 Villingen. Foelsch stammt aus dem Nachwuchs des TSV Laufen, kam als C-Junior zur TSG und war mit deren Jugendtems überaus erfolgreich. Er stieg mit den Aktiven als Meister in die Oberliga auf, ehe er sich 2009 für zwei Spielzeiten dem damaligen Regionalligisten VfR Aalen anschloss, mit dem er WFV-Pokalsieger wurde.

Duo will Tabellenvorletztenden zu neuer Stabilität verhelfen

Nach seiner Rückkehr zur TSG war Foelsch Teil der Meistermannschaft, die 2018 in die Regionalliga aufstieg. In Balingen ist der verheiratete Vater eines Sohnes als zentraler Mittelfeldspieler eine prägende Figur und als Mitglied des Mannschaftsrats eines der Sprachrohre des Teams. Der 32-Jährige legte früh erste Trainerprüfungen ab und coachte mit großem Erfolg Nachwuchsteams der TSG. Foelsch besitzt seit Sommer die A-Lizenz und ist im Hauptberuf Lehrer an der Lina-Hähnle-Realschule in Sulz.

Nun will das Duo dem mit elf Punkten und 13 Zählern Rückstand zum rettenden Ufer Tabellenvorletzten zu neuer Stabilität verhelfen. Setzen können die beiden dabei auf die Rückkehrer Cedric Guarino (Auslandsaufenthalt) sowie die zuletzt verletzten Adrian Müller, Marc Pettenkofer und Pablo Gil, die nun wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.