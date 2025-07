Fußball: Zwei Neue für den SV Weil II

1 Trainer Sascha Samardzic (Mitte) mit den beiden Neuzugängen Karim Nahia (links) und Youssef Saidj. Foto: zVg/SV Weil Bezirksliga-Aufsteiger SV Weil rüstet personell weiter auf. Mit Karim Nahia (21) und Youssef Saaidj (21) tauchen zwei weitere Neuzugänge im Kader der zweiten Mannschaft auf.







Bezirksliga-Aufsteiger SV Weil rüstet personell weiter auf. Mit Karim Nahia (21) und Youssef Saaidj (21) tauchen zwei weitere Neuzugänge im Kader der zweiten Mannschaft auf. Beide wechseln vom Kreisliga-A-Vertreter FSV Rheinfelden II ins Nonnenholz und wollen sich nun in der Bezirksliga beweisen. „Der SV Weil freut sich auf Karim und Youssef und wünscht einen guten Start und viel Erfolg in der zweiten Mannschaft“, so Perseus Knab, der Sportliche Leiter des Traditionsklubs im Nonnenholz. Nach dem souveränen Aufstieg aus der Kreisliga A-West in die Bezirksliga will sich die Reserve in der Bezirksliga etablieren. Dass es nicht einfach wird, wissen alle beim SV Weil. Mut machen muss jedoch dem Neuling, dass die Bezirksliga nach dem Aufstieg des FC Wittlingen nicht unbedingt stärker als in der vergangenen Spielzeit einzuschätzen ist. nod