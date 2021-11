1 Der Ball ruht auf den Plätzen im Bezirk Zollern. Foto: Kara

Die Bezirks- und Kreisligavereine aus dem Bezirk Zollern haben sich dafür entschieden, aufgrund der momentanen Corona-Lage die noch ausstehenden Begegnungen auf März kommenden Jahres zu verlegen. Bereits am Wochenende waren alle Spiele abgesagt worden.















Link kopiert

Die Bezirks- und Kreisligavereine aus dem Bezirk Zollern haben sich dafür entschieden, aufgrund der momentanen Corona-Lage die noch ausstehenden Begegnungen auf März kommenden Jahres zu verlegen. Bereits am Wochenende waren alle Spiele abgesagt worden.

Möglich geworden ist dies durch die Ankündigung des WFV, trotz der veränderten Corona-Sportverordnung aufgrund der Alarmstufe II in Baden-Württemberg, zwar an der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bei den Aktiven festzuhalten; es aber den Vereinen selbst zu überlassen, Spiele zu verlegen, sofern beide Mannschaften mit einer Verlegung einverstanden sind. Schnell reifte bei den Vereinen aus dem Fußballbezirk Zollern die Erkenntnis, dass es aufgrund der schwierigen Corona-Lage und den damit verbundenen Einschränkungen, wie der 2G+-Regelung, keinen Sinn macht, noch weitere Spiele in diesem Jahr auszutragen.

Diese sollen nun alle im März nachgeholt werden. Der Spielbetrieb bei der Jugend war vom WFV bereits schon für das Jahr 2021 ausgesetzt worden.