Mit einem Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim FC St. Gallen startet der FC Basel in die Super League-Saison 2025/26.

Nach der desaströsen Saison 23/24 hatte eigentlich in der Beletage des Schweizer Fußball keiner die „Bebbi“ in der folgenden Spielzeit als Dominator auf dem Schirm. Dann aber lieferte der Traditionsklub aus der Stadt am Rheinknie gewaltig ab, wurde mit deutlichem Vorsprung Meister und dann auch noch Cup-Sieger.

Champions League:Auslosung am 4. August

Mit einem neuen Coach und einem großartigen Teamleader Xherdan Shaqiri peilt der FC Basel nun die Titelverteidigung an. Stemmen muss Ludovic Magnin mit seinen Jungs jedoch die gestiegene Erwartungshaltung. „Ich traue meiner Mannschaft mit vielen jungen Spielern eine Menge zu, auch die Titelverteidigung“, sagte ein gut gelaunter FCB-Cheftrainer bei der Pressekonferenz im FCB-Fanshop neben dem „Joggeli“. Und Shaqiri fügt an: „Trotz der gestiegenen Erwartungshaltung ändert sich nichts an unseren Zielen. Wir haben die Titelverteidigung im Blick und wollen uns auch in der Champions League-Qualifikation durchsetzen.“ Zumindest die Gruppenphase der Europa League hat der FCB bereits sicher. In der Qualifikation am 19./20. und 26.27. August kann er sich sogar für die Champions League qualifizieren. Die Auslosung geht am 4. August über die Bühne.

Anspruchshaltung ist in Basel größer geworden

Magnin weiß aber auch, dass in Basel ein anderer Wind weht. Der 46-Jährige macht deshalb auch deutlich, dass „in Basel von Anfang an Punkte her müssen.“ Diese Anspruchshaltung sei – so Magnin weiter – an seiner vorigen Station in Lausanne nicht so groß gewesen. Da seien Punktverluste eher noch zu verkraften gewesen. Nun spüre er aber den herrschenden Leistungsdruck in Basel.

Dass der FCB in der vergangenen Saison so herausragend geliefert hatte, war vor allem Xherdan Shaqiri zu verdanken. Er hat mit seinen Führungs-, Abschluss- und Spielgestalter-Qualitäten entscheidend zum Gewinn des ersten Meistertitels seit acht Jahren beigetragen. Auch im Hinblick auf die neue Spielzeit 25/26 gibt sich der Wirbelwind optimistisch: „Ich habe mit dem Trainer große Ziele, die wir zusammen verwirklichen wollen. Generell harmonieren wir gut zusammen. Wir verstehen uns gut, die Kommunikation stimmt“, betonte die Nummer zehn des FC Basel.

FCB mit Zuversicht nach St. Gallen

Auf den Austausch mit Shaqiri wird der Trainer in erster Linie setzen. Magnin sieht den 33-Jährigen nämlich in einer Schlüsselrolle: „Shaq ist mein verlängerter Arm auf dem Platz.“ So war auch die Kapitänsfrage schnell geklärt. „Einem Shaqiri in Basel die Kapitänsbinde wegzunehmen, wäre die dümmste Entscheidung meiner Trainerkarriere gewesen“, sagte Magnin grinsend.

So wird Xherdan Shaqiri am Samstag beim Auftakt in St. Gallen seine Mannschaft einmal mehr auf vden Platz führen. „Es wird sicherlich ein schweres Match. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir uns gegen diesen heimstarken Gegner gut aus der Affäre ziehen werden“, betont Coach Magnin. Mit Lausanne hat der neue FCB-Coach in der vergangenen Saison sogar in St. Gallen 2:0 gewonnen. Und auch die Basler belieben in der Spielzeit 2024/25 in St. Gallen ungeschlagen, spielten zweimal unentschieden.

FCB-Personalien

Abgänge: Leon Avdullahu (TSG 1899 Hoffenheim), Ramário Baró (Leihende, zurück zum FC Porto), Bradley Fink (Wycombe Wanderes, England), Joe Mendes (Leihende, jetzt Samsunspor, Türkei), Taulant Xhaka (Karriereende).

Zugänge: Koba Koindredi (an FCB ausgeliehen von Sporting Lissabon),, zuletzt Lausanne Sport), Keigo Tsunemoto (Servette Genf).