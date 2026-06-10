Fußball-WM: WM-Fieber in Oberndorf? Das gilt beim Public Viewing

Ab dem 11. Juni rollt der Ball bei der Fußball-WM. Das deutsche Team muss am 14. Juni ran. Wir wollen wissen: Gibt's diesmal Public Viewing in Oberndorf?

Endlich wieder Fußball-WM – doch statt Vorfreude dominieren Kritik am Gastgeber USA und Debatten um Wucherpreise bei den Tickets. Allenfalls beim Einkaufen kommt ein wenig Stimmung auf: Der Handel wartet mit allerlei Fanartikel fürs richtige Anfeuern auf. Und wie sieht es eigentlich mit Public Viewing in Oberndorf aus? Wir fragen bei der Stadt nach.

Pressesprecherin Jasmin Rapp teilt uns mit, zum aktuellen Zeitpunkt sei seitens der Stadt kein Public-Viewing geplant. „Und uns liegen auch keine Infos über Public-Viewing-Veranstaltungen Dritter vor.“ Was nicht ist, kann aber noch werden. So informiert die Stadtverwaltung über die Rahmenbedingungen zur Übertragung der FIFA-Spiele durch Gaststätten.

Kein Event-Charakter

Im Innenbereich der Gaststätten sei die Übertragung der Spiele demnach problemlos möglich. „Hierbei sind selbstverständlich die allgemeinen Regelungen der Lautstärke sowie die geltenden Sperrzeiten zu beachten.“ Auch Übertragungen im Außenbereich könnten auf Grundlage einer Verordnung der Bundesregierung zur WM 2026 teilweise ermöglicht werden, heißt es.

Die Genehmigung ende generell mit Abpfiff des jeweiligen Spieles, einschließlich etwaiger Verlängerungen. Anschließend sei die Übertragung unverzüglich zu beenden. Berichterstattungen vor und nach den Spielen dürften nicht übertragen werden. GEMA-Gebühren sowie Lizenzen seien unabhängig hiervon zu beachten.

Ebenfalls wichtig: „Die Übertragung darf hierbei keinen Event-Charakter haben, beispielsweise durch Eintrittsgelder, WM-Aktionen oder Ähnliches.“

Beschränkungen bei der Lautstärke

Die Genehmigung der Außenbewirtschaftung enthalte in der Regel die Auflage, dass eine Beschallung der Außenflächen nicht gestattet sei, heißt es weiter von der Stadt Oberndorf. Aufgrund der Fußball-WM werde dies aber ausnahmsweise und nach vorheriger Abstimmung mit dem Ordnungsamt im Rahmen der Übertragung der Spiele toleriert, maximal jedoch bis 24 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Lautstärke sei insbesondere nach 22 Uhr so einzustellen, dass die Anwohner nicht belästigt würden. Heißt: Wer Deutschlands Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador verfolgt – Anpfiff jeweils um 22 Uhr – müsste seinen Torjubel wohl eher in gedämpfter Form ausleben.

Überprüfung möglich

„Wir bitten alle Beteiligten um gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis. Sollten sich im Laufe der Fußball-WM jedoch Beschwerden ergeben, behält sich die Stadtverwaltung eine Überprüfung vor, die dazu führen kann, dass Übertragungen untersagt werden.“

Sollten Übertragungen von Spielen geplant sein, so seien die Übertragungszeiten im Vorfeld der Stadtverwaltung formlos per E-Mail an ordnungsamt@oberndorf.de mitzuteilen, gibt die Stadt bekannt.

Damit dürfte dem Fußballvergnügen in Oberndorf grundsätzlich nichts im Weg stehen – vorausgesetzt, Gaststätten oder andere Veranstalter nutzen die von der Stadt aufgezeigten Möglichkeiten zur Übertragung der Spiele. Deutschlands WM-Auftakt gegen Curaçao wird am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr angepfiffen. Bei den weiteren Spielen gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) ist Anpfiff um 22 Uhr.