Fußball-WM: WM-Fieber in Oberndorf? Das gilt beim Public Viewing

Ab dem 11. Juni rollt der Ball bei der Fußball-WM. Das deutsche Team muss am 14. Juni ran. Wir wollen wissen: Gibt's diesmal Public Viewing in Oberndorf?
Endlich wieder Fußball-WM – doch statt Vorfreude dominieren Kritik am Gastgeber USA und Debatten um Wucherpreise bei den Tickets. Allenfalls beim Einkaufen kommt ein wenig Stimmung auf: Der Handel wartet mit allerlei Fanartikel fürs richtige Anfeuern auf. Und wie sieht es eigentlich mit Public Viewing in Oberndorf aus? Wir fragen bei der Stadt nach.