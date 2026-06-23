Unwetter-Alarm beim Frankreich-Spiel: Fans müssen in Philadelphia Schutz suchen, Spieler harren in der Kabine aus. Das Wetter-Chaos verdrängt Kylian Mbappés Rekordjagd.
Philadelphia - Erst eine Regenschlacht, dann eine fast zweistündige Zwangspause und schließlich der Favoritensieg: In einer von Unwetter-Chaos geprägten Partie hat Kylian Mbappé Frankreich zum nächsten Erfolg bei der Fußball-WM geschossen und den Traum vom dritten Titel befeuert. Der Stürmer von Real Madrid erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Außenseiter Irak zwei Treffer und hielt im Rennen um den WM-Torrekord Kontakt zu Superstar Lionel Messi.