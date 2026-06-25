Zweiter Sieg in Folge, der Gruppensieg ist perfekt: Brasilien kommt bei der Fußball-WM immer besser in Fahrt. Das liegt auch an zwei Stars mit einer sehr unterschiedlichen Bedeutung für dieses Team.
Miami - So etwas hat Vinícius Júnior wahrscheinlich noch nie erlebt. Mit zwei Toren hatte Brasiliens eigenwilliger Stürmerstar sein Team gerade fast im Alleingang zum 3:0 (2:0) gegen Schottland und zum Gruppensieg bei dieser Fußball-WM geschossen. Und trotzdem war er auf seiner Ehrenrunde durch das Miami Stadium nach dem Schlusspfiff fast allein.