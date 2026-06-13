Fußball-WM: US-Traumstart vor Starkulisse bei der Heim-WM

Die USA erwischen gegen Paraguay einen perfekten Start in ihre Heim-WM. Ein frühes Tor lässt das Stadion erbeben, danach feiern die Fans und zahlreiche Promis einen Doppeltorschützen.

Inglewood - Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay mit viel Schwung ein überzeugender Auftaktsieg gelungen. Beim 4:1 (3:0) in der Arena südlich von Los Angeles sorgte Doppeltorschütze Folarin Balogun (31. Minute/45.+5) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) früh für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Einstand.

Mauricio traf vor offiziell 70.492 Zuschauern für Paraguay (73.), ehe Mönchengladbach Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit noch mal für große Stimmung auf den Rängen sorge. Nach dem Eindruck einer Partie scheinen die US-Boys um Christian Pulisic, Weston McKennie und Leverkusen-Profi Malik Tillman dem großen Druck standhalten zu können.

"Das war die beste erste Halbzeit einer Männer-Nationalmannschaft auf WM-Ebene jemals. Komplette Dominanz. Es geht nicht besser", sagte Ex-Nationalspieler Alexi Lalas zu Pause im TV-Sender FOX. Er war 1994 mit den USA bei der letzten Heim-WM zum Start gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 hinaus gekommen.

Frühe Führung gibt US-Team noch mehr Schwung

32 Jahre später sorgte Katy Perry vor dem Anpfiff mit einer Gesangseinlage für Stimmung, deutlich lauter wurde es nach dem 1:0 in der 7. Minute. Pulisic und McKennie sorgten für so viel Verwirrung in der Verteidigung Paraguays, dass Bobadilla den letzten Querpass schließlich ins eigene Tor lenkte. Das Stadion, das normalerweise die NFL-Spiele der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers beherbergt, bebte durch den Jubel auf den Rängen, auf denen auch Promis wie Tom Cruise, David Beckham und US-Außenminister Marco Rubio die Partie verfolgten. Offiziell war das Stadion voll besetzt, es gab allerdings zahlreiche freie Sitzplätze über die acht Ränge verteilt.

Das Team des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino gewann durch den idealen Start noch mehr Selbstvertrauen und kombinierte sich immer wieder ansehnlich und schnell in gefährliche Positionen. Sergino Dest (16.) hätte bereits für das 2:0 sorgen können. Balogun jubelte nach einem Abseitstreffer in der 28. Minute erst etwas zu früh - und wenig später völlig zurecht.

Ein schlau gespielter Ball von Dest auf Pulisic brachte den Star der AC Mailand in Position für die Vorlage auf Balogun, der sonst für die AS Monaco trifft. Noch vor der Pause erhöhte die Nummer 20 auf 3:0. Balogun behauptete in der Nachspielzeit einen starken Pass von Tillman im Zweikampf und knallte den Ball dann nach kurzem Dribbling ins Kreuzeck.

Pulisic zur Halbzeit ausgewechselt

Ohne den ausgewechselten Pulisic verlor die Partie nach der Pause deutlich an Tempo. Die USA kontrollierten Paraguay aber weiterhin, die ohnehin nicht sonderlich offensivstarken Südamerikaner hatten kaum Aktionen in der Hälfte von US-Torwart Matt Freese, der den Vorzug bekommen hatte vor Matt Turner. Der eingewechselte Mauricio sorgte mit dem Tor zum 1:3 für Frust bei Freese aber nicht mehr für große Sorgen auf den Rängen.

Gegen Australien in Seattle können die Co-Gastgeber nun schon den Einzug in die K.o.-Phase perfekt machen. Paraguay steht gegen die Türkei dagegen unter Druck.