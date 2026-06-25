Der Tod seiner Mutter überschattet Didier Deschamps' letztes Turnier als Frankreich-Coach. Wie emotional die Mannschaft reagiert und welches Weltklasse-Duell der 57-Jährige jetzt verpasst.
Boston - Arm in Arm stehen Frankreichs Nationalspieler im Nieselregen. Die Köpfe sind gesenkt, die Blicke leer, niemand spricht. In der Schweigeminute verstummt der Lärm dieser Fußball-WM für einen kurzen Augenblick. Der Kreis, den die französischen Titelanwärter auf dem Rasen bilden, ist geschlossen und trotzdem klafft eine riesige Lücke: Trainer Didier Deschamps fehlt.