Marokko crasht die Schotten-Party in Boston und kann fast schon für die K.o.-Runde planen. Warum ein Spieler besonders im Fokus steht und sich der FC Bayern über den Torschützen freuen dürfte.
Boston - Angeführt von Bayern-Wunschspieler Ismael Saibari hat Marokko die große Schotten-Party durchkreuzt und steht so gut wie sicher im Sechzehntelfinale der Fußball-WM. Der Halbfinalist von 2022 gewann das zweite Gruppenspiel in Boston mit 1:0 (1:0) und liegt in der Tabelle nun einen Zähler vor den Schotten. Diese verpassten die Chance, den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig perfekt zu machen.