Fußball-WM-Qualifikation: Spanien und Österreich nah am WM-Ticket - Belgien stolpert

Europameister Spanien ist in der WM-Qualifikation weiter makellos unterwegs und kann fast sicher mit einem direkten Ticket planen. Auch Österreich ist fast durch, Belgien patzt.
Tiflis - Die spanische Nationalmannschaft kann nach einem deutlichen Erfolg in Georgien für die Fußball-WM im kommenden Jahr planen. Die Iberer können nach dem 4:0 (3:0) in Tiflis nur noch theoretisch als Tabellenführer der Gruppe E von der Türkei eingeholt werden. Die sicherte ihre rechnerische Chance mit einem 2:0 (1:0) gegen Bulgarien.