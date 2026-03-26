Fußball-WM-Qualifikation: Italien darf nach Sieg gegen Nordirland weiter auf WM hoffen

Italien atmet auf. Die Squadra Azzurra behält die Möglichkeit, nach zwölf Jahren wieder zur WM zu fahren. Das 2:0 gegen Nordirland im Playoff-Halbfinale ist schwer erkämpft. Noch fehlt ein Schritt.
Bergamo - Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat seine Chance auf erstmalige WM-Teilnahme seit 2014 gewahrt. Im Halbfinale der europäischen Playoffs setzte sich das Team von Nationaltrainer Gennaro Gattuso in Bergamo gegen Nordirland mit 2:0 (0:0). 2018 und 2022 hatte Italien jeweils die WM-Qualifikation verpasst.