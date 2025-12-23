Thomas Müller sieht eine mögliche WM-Teilnahme von Argentiniens Fußball-Held Lionel Messi durchaus kritisch. Wie schätzt die Bayern-Legende die Chancen für das deutsche Team ein?
Berlin - Nach Meinung von Thomas Müller würde eine WM-Teilnahme von Fußball-Ikone Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien nicht zwangsläufig besser machen. "Es wäre ein interessantes Projekt aus meiner Sicht, wenn er dabei wäre. Das könnte natürlich auch die ganze Statik dieser Mannschaft verändern - ob zum Guten oder zum Schlechten", sagte Müller in einem Interview bei Magenta-TV.