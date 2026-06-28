Der Superstar sitzt zunächst nur auf der Bank, kommt nach einer Stunde ins Spiel - und trifft. Argentinien schlägt Jordanien und trifft in der K.-o.-Runde auf den nächsten krassen Außenseiter.
Arlington - Mit Lionel Messi als treffsicherer Edeljoker hat Argentinien einen Jubiläumssieg gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich zum WM-Gruppenabschluss trotz einer XXL-Rotation in der Startelf gegen Jordanien mit 3:1 (2:0) durch und holte seinen 50. Sieg bei Fußball-Weltmeisterschaften. Erfolgreicher sind in der WM-Geschichte nur Rekordweltmeister Brasilien (78) und Deutschland (70).