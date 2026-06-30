Fußball-WM: Julian Nagelsmann mit Titelmission gescheitert - nun stellen sich Fragen

Der Traum vom fünften Stern erweist sich als Illusion. Jetzt braucht es einen Neuanfang, kommentiert unser WM-Reporter Carlos Ubina.

Aus und vorbei. Die Fußball-WM ist für die Nationalmannschaft zu Ende, ehe sie für andere Teams so richtig beginnt. Denn jetzt da es reizvoll wird und sich das Turnier zuspitzt, ist die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr am Ball. Wieder einmal. Nach einer enttäuschenden Leistung und drei Fehlschüssen im Elfmeterschießen.

Deutschland erlebt damit die dritte Enttäuschung hintereinander bei einer Weltmeisterschaft. 2018 in Russland und 2022 in Katar scheiterte die DFB-Elf bereits in der Vorrunde. Diesmal überstand sie in Nordamerika zwar die Gruppenphase, aber im Sechzehntelfinale, das es bis dahin gar nicht gab, ist nun bereits Schluss. Gegen Paraguay. Einen Außenseiter, der Leidenschaft und Körperlichkeit zu bieten hatte. Das alles ist in der Bewertung nicht besser als das Ausscheiden bei den Turnieren zuvor.

Verbunden ist das Aus von Foxborough mit zwei großen Fragen. Zunächst geht es um das Potenzial der Nationalmannschaft. Sie verfügt nachweislich über eine Reihe von Spielern, die Klasse haben und in großen europäischen Clubs tragende Rollen einnehmen. Bei der WM haben sie es jedoch nicht geschafft, der Nationalmannschaft den nötigen Halt zu geben. Siehe Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger und Kai Havertz. Zusätzlich gibt es zauberhafte Versprechen auf die Zukunft, die in der Gegenwart jedoch nicht eingelöst wurden. Siehe Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Wurde die DFB-Elf also überschätzt? Ja, da die Nationalspieler eine Gesamtleistung erbracht haben, die zu schwach war, um den eigenen Erwartungen zu entsprechen. Viel war in den vergangenen Wochen die Rede vom großen Ziel, Weltmeister werden zu wollen. Angetrieben durch Nagelsmann, der eine an sich glaubende Einheit bilden wollte, die sich über die Selbstverständlichkeit des Siegens definiert.

Doch die Sehnsucht, auf der US-Tour am 19. Juli zum Finale nach New York zu kommen, hat sich als Illusion erwiesen. In der Realität steht das DFB-Team erneut nicht einmal in der Runde der besten 16 Nationen. Somit ist der Bundestrainer mit seiner Titelmission gescheitert, sein American Dream vom fünften Stern für das Nationaltrikot ist geplatzt. Auch, weil er mit seiner widersprüchlichen Mannschaftsführung intern wie extern an Glaubwürdigkeit verloren hat, ebenso an Kredit durch sein teils unsouveränes Auftreten. Auch am Ende konnte er nicht mehr wirkungsvoll die Richtung korrigieren.

Bedenkliche Entwicklungen, die trotz des Vertrages bis 2028 Diskussionen über Nagelsmanns Zukunft im Verband auslösen werden. Im Zentrum steht dann die Frage, ob es mit dem nach wie vor jungen Coach überhaupt noch weitergehen kann. Denn wieder einmal braucht es einen Neuanfang.