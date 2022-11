Fußball-WM in Katar

4 Michael Kienzler ist bei der WM in Katar vor Ort und berichtet über seine bisherigen Erlebnisse. Foto: Michael Kienzler/Pressefoto Ulmer

Die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange. Mittendrin: Schwarzwälder Bote-Fotograf Michael Kienzler. Der Brigachtaler erzählt, wie er das Fußballspektakel vor Ort erlebt.















Brigachtal/Doha - Eine Weltmeisterschaft im Winter, Korruptionsvorwürfe, scharfe Kritik an den Verhältnissen im Wüstenstaat und in der Folge Boykottbewegungen: Selten ist eine Fußball-WM so heiß diskutiert worden. Michael Kienzler ist für die Agentur Pressefoto Ulmer in Katar, um das Großereignis in Bildern festzuhalten.

Der 55-Jährige, der in Brigachtal wohnt und auch für den Schwarzwälder Boten tätig ist, hat in seiner Laufbahn neben zahllosen Sportveranstaltungen rund um den Globus auch schon vier Weltmeisterschaften begleitet. Ist diese fünfte WM etwas Besonderes? Was sagt Michael Kienzler...

...über das Leben in Katar?

"Die Dimensionen sind hier ganz andere – an die achtspurigen Straßen, großen Gebäude und U-Bahnen muss man sich gewöhnen." Bisher hat Kienzler viele Kataris, Gastarbeiter und Helfer als sehr gastfreundlich und neugierig wahrgenommen. Anders als vermutet, seien dort wo er wohnt relativ wenige Menschen in den Thawbs, also der traditionellen Kleidung, unterwegs.

Und: In den randvollen Supermärkten gibt es viele westliche Produkte, die hiesigen Gerichte schmecken nicht nur gut, sondern sind auch viel günstiger. Und der Kostenvergleich? "Ein komplettes Essen für drei Personen gibt es für zehn Euro, ein Kaffee kann pro Person aber mindestens genau so viel kosten."

...das WM-Feeling vor Ort?

Bilder von offensichtlich gekauften Fans, die mit deutschen Fahnen in Katar unterwegs sind, fanden auch den Weg in deutsche Medien. Ist das die Realität vor Ort? "Viele Fangruppen sind deutlich kleiner als bei anderen Weltmeisterschaften", sagt der Fotograf. Viele Anhänger aus Südamerika und Afrika finden den Weg nach Katar – "die geben oft ihr letztes Geld, damit sie dabei sein können und feuern ihre Teams mit Herz und Leidenschaft an".

Und in den Stadien? "Es gibt schon freie Plätze, aber ein leeres Stadion habe ich bisher noch nicht erlebt", erzählt der 55-Jährige. Anders, als es die Bilder in den Medien hin und wieder implizieren, sei die Stimmung in den Arenen dank der Fanlager wie auch bei anderen Weltmeisterschaften. "Dass viele Zuschauer beim Eröffnungsspiel frühzeitig gingen, fand ich sehr seltsam". WM-Stimmung würde auch vor den Spielen aufkommen, "vor allem, wenn die Fans zu den Spielen anreisen – man macht Selfies und feiert zusammen!"

...Einschränkungen durch die Behörden?

Die Sorge war groß: Repressalien aufgrund von Einschränkungen der Pressefreiheit oder gar harte Strafen, die auf dem islamischen Recht der Scharia fußen. Was ist davon vor Ort zu spüren? "Die Polizei agiert sehr dezent, man kann sich auch gut mit ihnen unterhalten", berichtet der Fotograf. Einschränkungen – egal in welchem Zusammenhang – habe er keine mitbekommen. Allerdings griffen die Sicherheitsleute in den Stadien im Vergleich zu den ersten Spielen bei politischen Botschaften zuletzt schneller durch.

Dass während der WM durchaus andere Regeln gelten, werde unter anderem in den U-Bahnen deutlich. Dort herrsche sonst eine Trennung zwischen Männer- und Frauenabteilen – diese sei aufgehoben. "Wobei sich die einheimischen Frauen unter den Fans eher unwohl fühlen", hat Kienzler bereits beobachtet.

...über einen Boykott der WM?

"Ich sehe diese WM auch sehr kritisch, Boykotte oder massive Proteste hätten aber nach der Entscheidung vor zwölf Jahren stattfinden sollen und da sicher mehr Wirkung gezeigt", findet der gebürtige Gremmelsbacher. Dass er die WM meidet, darüber habe er sich keine Gedanken gemacht. Es habe ihn einfach interessiert, wie diese WM im Wüstenstaat tatsächlich abläuft und wie das Leben hier ist.

Er betont: "In erster Linie bin ich wegen des Fußballs hier." Im Fokus stehe natürlich auch für ihn, das letzte Turnier für die Stars wie Messi oder Ronaldo mitzuerleben. "Man merkt schon, dass diese WM viel politischer ist, das hat man vor allem bei der Diskussion um die Kapitänsbinde im deutschen Team, aber auch an den Transparenten iranischer Fans gesehen."

...zu seiner Arbeit vor Ort?

Wenn Donnerstagabend der Anpfiff in der Begegnung Deutschland gegen Costa Rica erfolgt (20 Uhr Spielbeginn), dann ist der Fotograf bereits seit drei Stunden unterwegs. Im Vorfeld wird der Sitzplatz am Spielfeldrand gebucht, anschließend geht es mit der Metro oder Presseshuttles von Pressezentrum aus zu den Stadien.

"Am Medieneingang wird man gecheckt wie auch am Flughafen", erklärt er. Gemeinsam mit dem Agenturgründer Markus Ulmer schlägt er zunächst im Pressebereich des Stadions auf, eine Stunde vor Spielbeginn geht es an die Spielfläche. "Dann schauen wir vor allem nach interessanten Fans."

Während der Partie werden auserwählte Bilder vom Spielfeldrand ("durch die Klimaanlage müssen wir auch immer wieder eine Jacke anziehen") direkt zu Editoren gesendet, die sie für einen Weiterversand an die Kunden bearbeiten und beschriften. Drei Kameras hat Kienzler zur Hand – am Ende des Spiels befinden sich auf den Speicherkarten im Schnitt in der Vorrunde schon mal knapp 4000 Bilder.

Nach dem Spiel folgt immer wieder mal der Austausch mit den anderen Fotografen ("da sind auch einige Legenden dabei"), daheim im Appartement ("der dreifache Preis, wie außerhalb der WM") folgt eine weitere Auswahl der Aufnahmen – oftmals bis spät in die Nacht. Bis zu zwei Spiele am Tag fotografiert Kienzler, nach dem Achtelfinale bleibt dann mehr Zeit für Freizeit. "Dann werde ich auch die Gegend noch genauer erkunden."