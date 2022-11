Spannende OB-Wahl in Heidelberg Gelingt in der Unistadt, was in Stuttgart scheiterte?

In Heidelberg bleibt der OB-Wahlkampf spannend. Am Sonntagabend erzielte niemand die absolute Mehrheit. Nun geht es um die Frage, ob in der Unistadt gelingt, was in Stuttgart scheiterte.