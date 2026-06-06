Fußball-WM: Hier gibt es Public Viewing im Zollernalbkreis

In diesem Jahr verzichten einige Städte auf ein Public-Viewing-Angebot. An ein paar Plätzen wird gemeinsames Fußballschauen dennoch möglich sein – wir geben einen Überblick.

Bald ist es so weit: Am Donnerstag, 11. Juni, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Von dort an können Fans in kleiner Runde daheim oder in großen Gruppen beim Public Viewing mitfiebern. Wegen der späten Anstoßzeiten und fehlender finanziellen Mitteln verzichten mehrere Städte und Kommunen auf ein Public-Viewing-Angebot in diesem Jahr. Dennoch gibt es im Zollernalbkreis einige öffentliche Orte, an denen Fans die Spiele gemeinsam verfolgen können.

Public Viewing in Balingen Die Stadt Balingen lässt sich von den späten Anstoßzeiten nicht ausbremsen. Auch diese Weltmeisterschaft kommt Public Viewing in Bars und auf Veranstaltungsflächen nicht zu kurz. Die Stadt plant auf der Plaza, dem ehemaligen Strasser-Areal, mehrere WM-Spiele live zu übertragen – selbst dann, wenn die Partien erst um 22 Uhr beginnen. Sie zeigt dabei alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf einer großen LED-Leinwand.

Das Gelände bietet mit Steh- und Sitzplätzen Platz für etwa 1000 bis 1500 Besucher. Die Stadt stellt dafür zwei bis vier Verkaufshütten, Toilettenwagen, Müllbehälter und gegebenenfalls Bierbankgarnituren zur Verfügung. Jeweils zwei Vereine sollen pro Spiel die Bewirtung der Besucher mit Speisen und Getränken übernehmen. Die Verkaufsstände öffnen jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn.

Geplant sind Veranstaltungen zu den Spielen Deutschland gegen Curaçao am Sonntag, 14. Juni, von 17 bis 23 Uhr, Deutschland gegen Elfenbeinküste am Samstag, 20. Juni, ab 20 Uhr sowie Deutschland gegen Ecuador am Donnerstag, 25. Juni, ebenfalls ab 20 Uhr. Außerdem sollen – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – alle Deutschlandspiele übertragen werden. Auch wenn die deutsche Mannschaft früh aus dem Turnier ausscheidet, soll die LED-Wand bis zum Finale aufgebaut bleiben, um gegebenenfalls weitere Spiele in Abstimmung mit den Vereinen zu zeigen. Der Eintritt ist frei.

Auch Bars und Restaurants beabsichtigen, Public Viewing anzubieten. So plant das Restaurant Naboo, mehrere Spiele zu übertragen. Nähere Informationen dazu will das Lokal in den kommenden Tagen veröffentlichen. Auch die Bar Sonnenkeller will nach eigenen Angaben die Deutschland-Spiele zeigen.

Public Viewing in Dotternhausen

Das Schiefererlebnis in Dotternhausen plant ebenfalls mehrere Veranstaltungen rund um die Spieltage: Am Donnerstag, 14. Juni, sind Besucher ab 16 Uhr zu einem Familientag eingeladen. Zum Public Viewing am Samstag, 20. Juni, sind ab 17 Uhr zudem ein DJ sowie ein Flunkyball-Turnier geplant. Am Donnerstag, 25. Juni, findet ab 19 Uhr eine After-Work-Party mit DJ statt. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Kein Public Viewing in Hechingen und Burladingen

In Hechingen und Burladingen wird es in diesem Jahr dagegen kein größeres Public Viewing geben. Zur EM 2024 veranstalteten der FC Hechingen, DWS Veranstaltungstechnik und die Südwest Presse Neckar-Alb das Baxter Public Viewing, bei dem mehr als 8500 Fans im Weiherstadion die Spiele verfolgten. Der lange Veranstaltungszeitraum und die späten Anstoßzeiten schreckten die Veranstalter jedoch ab. Zudem sorgen mögliche politische Diskussionen rund um die USA als Hauptaustragungsland für Bedenken.

Auch der Förderverein für Sport und Kultur entschied sich in diesem Jahr gegen eine Großveranstaltung zum Public Viewing in Burladingen. Als Grund wurden ebenfalls die späten Anstoßzeiten genannt.

Kein Public Viewing in Haigerloch

In den vergangenen Jahren fand in der Witthauhalle in Haigerloch Public Viewing statt. Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird dies in diesem Jahr jedoch nicht möglich sein. Auch an anderen Veranstaltungsorten in der Stadt ist derzeit kein Public Viewing geplant. So hat es in der Vergangenheit auch in Kirchengemeinden und Fußballvereinen vereinzelt Public Viewing gegeben. Bisher sind in der Region jedoch keine Veranstaltungen dazu angedacht. Ob der TSV Steinhofen in diesem Jahr Spiele übertragen wird, ist nach aktuellem Stand noch unklar.

Kein Public Viewing in Albstadt

Die Stadt Albstadt plant nach Angaben von Stefan Fischer, Pressesprecher von Albstadt Tourismus, keine öffentlichen Veranstaltungen zur WM-Übertragung. In den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder Übertragungen in Restaurants und Bars, wie dem Bistro Valentino. Doch dort wird es während dieser WM voraussichtlich kein Public Viewing geben.

Das Angebot an Liveübertragungen ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren begrenzt. Auf WM-Stimmung und gemeinsames Mitfiebern vor der Leinwand müssen Fußballfans im Zollernalbkreis aber trotzdem nicht verzichten.