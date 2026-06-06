Fußball-WM: Hier gibt es Public Viewing im Zollernalbkreis

In diesem Jahr verzichten einige Städte auf ein Public-Viewing-Angebot. An ein paar Plätzen wird gemeinsames Fußballschauen dennoch möglich sein – wir geben einen Überblick.
Bald ist es so weit: Am Donnerstag, 11. Juni, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Von dort an können Fans in kleiner Runde daheim oder in großen Gruppen beim Public Viewing mitfiebern. Wegen der späten Anstoßzeiten und fehlender finanziellen Mitteln verzichten mehrere Städte und Kommunen auf ein Public-Viewing-Angebot in diesem Jahr. Dennoch gibt es im Zollernalbkreis einige öffentliche Orte, an denen Fans die Spiele gemeinsam verfolgen können.