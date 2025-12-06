Fußball-WM: DFB-Elf startet in Houston in WM 2026

Deutschland startet gegen Curaçao im klimatisierten Stadion von Houston in die WM. Für die nächsten Spiele in Toronto und East Rutherford müssen Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben.
Washington - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele bei der WM 2026 in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Wie die FIFA bei ihrem zweiten Show-Act am Tag nach der Gruppenauslosung in Washington verkündete, wird die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao am 14. Juni um 12.00 Ortszeit im Houston-Stadion angepfiffen, also um 19.00 Uhr deutscher Zeit.