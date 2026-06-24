Englands Fußballer erleben bei der WM eine Enttäuschung. Auch, weil Harry Kane nicht trifft. Ein anderer Star feiert ein gelungenes Jubiläum.
Boston - Das hatten sich Thomas Tuchel und seine Engländer ganz anders vorgestellt. Nach dem fulminanten 4:2 zum Auftakt gegen den WM-Dritten Kroatien kamen die Three Lions in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Ghana nicht über ein torloses Remis hinaus. Dabei zeigten die Engländer nach ihrem Offensiv-Feuerwerk gegen Kroatien dieses Mal im Angriff eine enttäuschende Leistung.