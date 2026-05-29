Fußball WM: Check24-Trikot oder ein „Loddar“-Shirt vom Edeka?

Edeka verschenkt ein DFB-Fanshirt ab 50 Euro Einkaufswert, erntet für das Design aber Spott im Netz. Check24 kontert mit Gratis-Trikots inklusive Datenschutz-Falle.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus, und im Supermarkt hat das Fußballfieber begonnen. Am Mittwoch, 27. Mai, verschenkte der Lebensmitteleinzelhändler Edeka ab einem Einkaufswert von 50 Euro ein „exklusives Deutschland-Fan-Shirt“. Und in manchen Filialen läuft das Angebot noch weiter. „Unsere rund 3.200 selbstständigen EDEKA-Kaufleute entscheiden frei über Ihre unternehmerischen Tätigkeiten, so natürlich auch über den Umgang mit vereinzelten Restbeständen der Fan-Shirts“, teilte eine Sprecherin mit.