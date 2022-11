Nach Anschlag in Istanbul Türkei greift Ziele in Nordsyrien und Nordirak an

Eine Woche nach dem tödlichen Bombenanschlag in Istanbul hat die Türkei eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Es sei "Abrechnungszeit", verkündete das türkische Verteidigungsministerium in der Nacht über Twitter.