Fußball-WM 2026: Gegen diese Gegner spielt Deutschland in der Gruppenphase

Die zwölf Vorrundengruppen der Fußball-WM 2026 stehen. Deutschland erwischt ein machbares Los. Zwei Partien der DFB-Elf steigen sicher in den USA, ein drittes möglicherweise in Kanada.
Deutschland spielt in der Vorrunde der Fußball-WM gegen Ecuador, die Elfenbeinküste und Debütant Curaçao. Nach einer bislang einmaligen politischen Inszenierung um FIFA-Friedenspreisträger Donald Trump hat Julian Nagelsmann bei der Auslosung in Washington ein leichtes Los gezogen und wird in der Vorrundengruppe E spielen. Die wegen der klimatischen Bedingungen ungewünschte Reise nach Mexiko bleibt Nagelsmann und seinem Team damit zunächst erspart.