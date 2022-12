So viel Geld bekommt der Weltmeister

1 Weltmeister Argentinien erhält von der Fifa knapp 40 Millionen Euro Preisgeld. Foto: dpa/Maximiliano Luna

Ruhm und Ehre sind das eine, das Preisgeld das andere. Und das ist für den Fußball-Weltmeister der abgelaufenen Titelkämpfe in Katar so hoch wie noch nie. Von den insgesamt 440 Millionen US-Dollar (413,8 Millionen Euro) Preisgeld erhält Argentinien mit seinem Superstar Lionel Messi 42 Millionen US-Dollar (39,5 Millionen Euro). Das sind 3,76 Millionen Euro mehr als beim WM-Turnier in Russland 2018.

Trend setzt sich fort

Damit setzt sich ein Trend fort, der in den vergangenen 40 Jahren zu einem beträchtlichen Anstieg der Prämien für die Siegernation geführt hat. Zum Vergleich: Noch 2006 kassierte die siegreiche Mannschaft Italiens umgerechnet 18,81 Millionen Euro vom Weltverband. Im Jahr 2002 erhielt Brasilien weniger als die Hälfte dieses Betrags, und 1982 bekamen die Italiener gerade einmal 2,07 Millionen Dollar für ihren Triumph.

Die Preisgelder der WM 2022 im Überblick:

Sieger: 39,5 Millionen Euro, Finalist: 27,27 Millionen Euro, Drittplatzierter: 25,39 Millionen Euro, Viertplatzierter: 23,51 Millionen Euro, Viertelfinalist: 15,99 Millionen Euro, Achtelfinalist: 12,23 Millionen Euro, Teilnehmer an der Gruppenphase: 8,46 Millionen Euro. Die WM-Preisgelder gehen ausnahmslos an die jeweiligen Verbände. Diese treffen interne Lösungen mit den Spielern, wie viel an Prämien diese bekommen.

Die Zahlen belegen, dass das frühe Aus in der Vorrunde den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht nur sportlich und imagemäßig hart traf, sondern eben auch finanziell.