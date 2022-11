Fußball-WM 2022 in Katar

1 Im Eröffnungsspiel trifft Gastgeber Katar auf Ecuador. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar suchen die besten Mannschaften den Nachfolger von Frankreich, das den Titel 2018 gewann. Hier gibt es das jeweils aktuelle Spiel im Liveticker.















In diesem Winter wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen. Vom 20. November bis zum 18. Dezember spielen die 32 besten Mannschaften der Welt um den begehrten Titel. Amtierender Champion ist Frankreich, das sich 2018 in Russland die Trophäe sicherte.

Hier gibt es alle aktuellen Spiele im Liveticker:

Die Tabellen | Der Spielplan | Die Torjäger

Die WM-Spiele werden immer zwischen 11 und 20 Uhr MEZ ausgetragen. Das Finale steigt am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr.