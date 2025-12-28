Nach 23 Spielen trifft Florian Wirtz erstmals für den FC Liverpool. Wie der Nationalspieler seinen Premierentreffer erlebt – und was Trainer Slot ihm jetzt zutraut.

Liverpool - Mit großer Erleichterung hat Nationalspieler Florian Wirtz auf das Ende seiner Torflaute beim FC Liverpool reagiert. "Ich war sehr glücklich und bin es immer noch", sagte der 22-Jährige nach seinem ersten Pflichtspieltreffer für den englischen Fußball-Meister beim 2:1-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers. "Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor schießen würde. Aber natürlich wollte ich früher anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben", fügte Wirtz hinzu.

23 Einsätze hatte der Zugang auf dieses Erlebnis warten müssen. Im Sommer war Wirtz für eine Ablöse von rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen, zuletzt war er zunehmend in die Kritik geraten. Beim Erfolg gegen Schlusslicht Wolverhampton spielte Wirtz jedoch überragend und erzielte das 2:0.

Trainer Slot: Wirtz wird viele Tore schießen

"Es war sehr schön. Das Gefühl auf dem Platz mit den Fans um mich herum. Ich wusste einfach, dass dieser Tag kommen würde. Ich versuche einfach, so weiterzumachen", sagte der Mittelfeldspieler bei Sky. Die Premier League sei die härteste Liga der Welt, fügte Wirtz bei der BBC hinzu. "Ich muss mich einfach an die körperliche Härte und meine Mitspieler im Mittelfeld gewöhnen. Jedes Spiel fühle ich mich ein bisschen besser, so soll es weitergehen", erklärte der Jungstar.

Liverpools Trainer Arne Slot zeigte sich zuversichtlich, dass bei Wirtz nun der Knoten geplatzt ist. "Er wird viele Tore mehr wie dieses schießen", sagte der Coach und ergänzte: "Jeder in der Fußballwelt weiß, was man über ihn sagt, auch wenn er es nicht weiß."