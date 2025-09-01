Fußball: „Wir haben leider keine Zugänge“

Der FC Hausen um Trainer Michael Brunner ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Runde gestartet.

Auf dem Kunstrasenplatz in Malsburg behielten die Hausener mit 5:1 die Oberhand. Damit sind die Wiesentäler nach Spieltag eins Tabellenführer der Kreisliga A-West. Dreimal traf dabei Till Denner, der auch Coach Brunner überraschte. Sicherlich eine schöne Momentaufnahme für den FCH, der den Fokus in dieser Saison aber primär auf den Klassenerhalt legt. Verändert hat sich derweil im Kader so gut wie gar nichts. Lediglich Marco Bartschat steht nicht mehr zur Verfügung.

Herr Brunner, 5:1 bei Aufsteiger SG Malsburg/Marzell-Wollbach! So kann man mal in die neue Spielzeit starten.

Ja, das kann man so sagen. Das war eine gute und geschlossene Leistung von uns. Vor dem Tor hatten wir zudem das nötige Abschlussglück. Das Ergebnis geht insgesamt auch in Ordnung. Kurz vor der Halbzeit hatten wir einmal Dusel mit einem Lattentreffer der Malsburger, aber in den zweiten 45 Minuten hatten wir schon auch viele Kontermöglichkeiten. Gute Besserung wünschen wir an dieser Stelle noch Paul Kreiter. Er hat sich in der ersten Halbzeit verletzt und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden.

Gleich dreimal netzte Till Denner. Allzu häufig ist das bislang aber noch nicht vorgekommen, oder?

Das stimmt. Chancen hat er meistens, aber dass er so treffsicher ist, war für uns auch überraschend (lacht).

Was ist drin in dieser Saison für den FC Hausen?

Erst einmal wollen wir wieder Punkte gegen den Abstieg sammeln und dann visieren wir einen einstelligen Tabellenplatz an.

Wie schätzen Sie insgesamt die Liga in dieser Saison ein?

Vermutlich noch ausgeglichener als in der vergangenen Saison. Nach oben sowie nach unten gibt es keine klaren Favoriten.

Ihre Mannschaft ist ziemlich komplett geblieben im Vergleich zum Vorjahr.

Ja, wir haben leider keine Zugänge hinzubekommen. Fehlen wird uns Marco Bartschat. Er spielt ab sofort nur noch in der zweiten Mannschaft.