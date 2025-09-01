Fußball: „Wir haben leider keine Zugänge“

Der FC Hausen um Trainer Michael Brunner ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Runde gestartet.
Auf dem Kunstrasenplatz in Malsburg behielten die Hausener mit 5:1 die Oberhand. Damit sind die Wiesentäler nach Spieltag eins Tabellenführer der Kreisliga A-West. Dreimal traf dabei Till Denner, der auch Coach Brunner überraschte. Sicherlich eine schöne Momentaufnahme für den FCH, der den Fokus in dieser Saison aber primär auf den Klassenerhalt legt. Verändert hat sich derweil im Kader so gut wie gar nichts. Lediglich Marco Bartschat steht nicht mehr zur Verfügung.