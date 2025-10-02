Fußball WFV-Pokal: VfB verliert großen Kampf
Bösingens Spielführer Jannik Botzenhart (rechts) steigt robust gegen einen Backnanger Gegenspieler ein. Foto: Holger Rohde

Der Pokaltraum ist aus – mit 0:2 musste sich der VfB Bösingen dem Oberligisten TSG Backnang geschlagen geben.

WFV-POKAL, ACHTELFINALE VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2 (0:0). Mit einer von Beginn an engagierten und kämpferisch bärenstarken Vorstellung konnten die Bösinger dem hohen Favoriten aus Backnang zwar Paroli bieten, doch letztlich setzte sich die TSG dann doch erwartungsgemäß durch. Die TSG begann ohne den gelb-rot gesperrten Flavio Santoro und mit den Torjägern Fabian Domic, Julian Geldner sowie Terry Asare auf der Bank.

 

Starke erste Halbzeit

In einer starken ersten Halbzeit hatte der VfB Bösingen die Mehrzahl an besten Gelegenheiten zum 1:0. TSG-Keeper Maurice Brauns verhinderte zweimal gegen Torsten Müller einen Rückstand (14./17.). Einmal parierte er einen Schuss, dann lief der Bösinger alleine auf seinen Kasten zu.

Dazwischen rettete Jannik Botzenhart glänzend auf der Linie (15.). Zwei weitere Gelegenheiten des Oberligisten (35.) und per Kopfball von Tim Pöhler (44.) fanden nicht den Weg ins Ziel. Torsten Müller (39.) sowie Julian Schneider (45.) hatten ebenfalls Pech. Durchaus hätte es nach 45 Minte 1:0 oder 2:0 für den Außenseiter stehen können.

Torsten Müller scheitert am TSG-Keeper

Nach dem Seitenwechsel war es wieder der VfB Bösingen der die Akzente setzte. TSG-Keeper Brauns verhinderte zum vierten Mal gegen Torsten Müller den ersten Treffer der Partie (56.). Und dann klärte wieder Marius Müller vor der Linie (65.).

Dies sollte sich in der 71. Minute letztlich für die Hausherren bitter rächen. Aus einem Standard heraus traf Julien Birzer nach einer Ecke im Getümmel zum 0:1 für Backnang. Nachdem Marvin Schlosser die Chance zum 1:1 verpasste (80.) machte der Gast kurze Zeit später den Sack mit dem 0:2 zu als Fabijan Domic einen Querpass vor das Tor versenkte (81.).

Trainerstimme

Bösingens Trainer Peter Leopold meinte zum Pokalauftritt seiner Elf: „Schade dass wir unsere Chancen zur Führung nicht genutzt haben. Unsere Jungs haben ein tolles Pokalspiel abgeliefert bei dem eine Sensation möglich gewesen wäre.“

Für den VfB Bösingen geht es mit dem nächsten Highlight in der Liga am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Nachbarn SV Seedorf im Derby weiter. VfB Bösingen: Armbruster; Botzenhart, Kimmich, Bihler, Le. Schlosser, Dobricean, Griesser, Schneider, Zimmermann, Ma. Müller, To. Müller. TSG Backnang: Brauns; Glaser, Häußermann, Benkeser, Köhler, Sukut, Tichy, Gürsel, Gleißner, Hornek, Birzer.Tore: 0:1 Birzer (71.), 0:2 Domic (81.). Schiedsrichter: Lauritz Hafner (Nagold). Zuschauer: 400.

 