Fußball WFV-Pokal: VfB verliert großen Kampf

Der Pokaltraum ist aus – mit 0:2 musste sich der VfB Bösingen dem Oberligisten TSG Backnang geschlagen geben.
WFV-POKAL, ACHTELFINALE VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2 (0:0). Mit einer von Beginn an engagierten und kämpferisch bärenstarken Vorstellung konnten die Bösinger dem hohen Favoriten aus Backnang zwar Paroli bieten, doch letztlich setzte sich die TSG dann doch erwartungsgemäß durch. Die TSG begann ohne den gelb-rot gesperrten Flavio Santoro und mit den Torjägern Fabian Domic, Julian Geldner sowie Terry Asare auf der Bank.