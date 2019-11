Fußball Wer steht für den VfL Nagold im Tor?

Der Aufsteiger hatte sich zuhause einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Zimmern und einem 4:1 gegen die Böblinger gut aufgelegt präsentiert, war dann jedoch beim Mitaufsteiger SV Seedorf mit 1:4 Toren böse unter die Räder gekommen.

Daraus ähnliche Schlüsse zu ziehen wie im "Fall" TV Darmsheim lässt der Stammheimer nicht gelten: "Die haben einige sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen", so Redzepagic und nennt unter anderem, Timo Paetzold, George, Marcel Berberoglu, Ali Cetin und Samet Öztürk.

Dazu kommt der wendige Mert Kizilagil, Fabian Fais hinter den Spitzen, der kantige Marcel Krause und nicht zuletzt der langjährige Nagolder Fabian Mücke, der sich gegen seine ehemaligen Kameraden gerne profilieren würde. In Summe könnte das unangenehm werden.

Der Aufsteiger steht mit Rang zwölf zwar auf dem Relegationsplatz, ist aber mit 18 Punkten und fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone in der komfortablen Lage, gegen den VfL Nagold nicht unbedingt kommen zu müssen. Sollte das Trainerduo George Berberoglu/Javier Klug den VfL Nagold – wie schon den SV Zimmern – auf den kleinen Ausweichplatz mitnehmen, dann erwartet den Verbandsligaabsteiger ein intensives Spiel, das zwar vergleichsweise wenig Raum aber dafür viel Abwechslung garantiert.

Obwohl Matthias Rebmann (Masterarbeit), Daniel Leding (Bänderverletzung) und Nicolai Brugger (Sperre) am Sonntag fehlen, sieht die Personalsituation beim VfL Nagold recht gut aus.

Für das Spiel in Ehningen erwartet Armin Redzepagic Berk Özhan zurück. Die Entwicklung bei Heinrich und Walter Vegelin zeigt nach oben, die einzige "Baustelle" ist aktuell noch die Torhüter- Position. "Matthias Müller ist wahrscheinlich verhindert, Bubacarr Sanyang hat sich von einer Blasenbildung am Fuß noch nicht ganz erholt. Wenn es eng wird, muss Lars Großmann aus unserer Bezirksligamannschaft ran", so Armin Redzepagic zu seinen Gedankenspielchen.

Der VfL-Trainer will abwarten, wie die Platzverhältnisse sind und wohl wieder mit einem flexiblen 4-3-3-System antreten. Vor allem die Flexibilität im Angriff mit dem ständig rotierenden Luka Kravoscanec, Elias Bürkle, Chris Wolfer und die zuletzt sehr offensiv ausgerichteten Dominik Pedro, Burak Tastan und Lysander Skoda könnte für die Ehninger zu einem Problem werden.

Dem gegenüber steht eine Abwehr, die in 13 Spielen lediglich 21 Gegentore bekommen hat. Ganz so leicht wie beim 6:0 gegen den TV Darmsheim dürfte es in Ehningen für den VfL Nagold jedenfalls nicht werden.