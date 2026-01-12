Allein im Dezember mehr als 150 Millionen Ticket-Anfragen für die Fußball-WM, hohe Preise und Kritik: Was Fans zum Ablauf einer wichtigen Frist wissen sollten.
Berlin - In rund 150 Tagen eröffnen Mexiko und Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft im legendären Aztekenstadion. Für Fans, die live in der Arena dabei sein möchten, wird die Zeit langsam knapp: Der Ticketverkauf läuft bereits, eine wichtige Bewerbungsfrist endet schon an diesem Dienstag. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Kartenkauf.