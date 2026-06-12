Nicht mehr Neymar, sondern Vinícius Júnior ist das prägende Gesicht der Seleção. Der Offensiv-Star polarisiert allerdings nicht weniger. Bringt ihn sein langjähriger Trainer bei der WM auf Titel-Kurs?
East Rutherford - Sportmarken, Hotelketten, Getränkehersteller: Es gibt gefühlt nichts, für das Vinícius Júnior in den sozialen Medien nicht wirbt. Rund 60 Millionen Follower versorgt der Superstar der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft bei Instagram regelmäßig mit frischen Beiträgen. Doch nährt er auch die Hoffnungen der rund 200 Millionen Landsleute in der Heimat?