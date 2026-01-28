1974, 2006, ... 2042? Ist eine dritte Fußball-WM in Deutschland nur Träumerei oder eine realistische Perspektive? Ein Antrag für den CDU-Parteitag könnte der Debatte Schwung verleihen.

Berlin - Soll sich Deutschland nach 1974 und 2006 wieder als Gastgeber für eine Fußball-Weltmeisterschaft bewerben? Die stärkste Regierungspartei CDU wird sich möglicherweise auf ihrem Parteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart zu dieser Frage positionieren. Einen entsprechenden Antrag hat der Kreisverband Rhein-Erft unter der Überschrift "Die Welt zu Gast bei Freunden 2.0" gestellt - in Anlehnung an das WM-Motto von 2006.

"Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge beschließen: Die CDU Deutschlands befürwortet eine Bewerbung Deutschlands bei der FIFA als Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft (FIFA World Cup) der Männer für das Jahr 2042", heißt es in dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuerst die "Rheinische Post" berichtete.

Danach soll die Bundesregierung aufgefordert werden, ein Konzept für Deutschland als Austragungsort zu erarbeiten und eine Bewerbung des DFB "positiv anzuregen und zu unterstützen". In der Begründung des Antrags wird darauf verwiesen, dass zuletzt autoritär regierte Staaten wie Katar 2022 und Saudi-Arabien für 2034 den Zuschlag erhalten haben.

Werte des Fußballs "als Rechtsstaat und Demokratie" vertreten

Solche Länder wollten die Fußball-Weltmeisterschaft nur nutzen, "um ihr Image aufzupolieren", heißt es in dem Antrag. Gerade deshalb sollte es für Deutschland ein großes Anliegen sein, "als Ausrichtungsland die Werte des Fußballs wie zum Beispiel Fairplay als Rechtsstaat und Demokratie zu vertreten".

Konkrete Pläne des Deutschen Fußball-Bundes, der sich dann beim Weltverband FIFA um die WM bewerben müsste, gibt es bisher nicht. Präsident Bernd Neuendorf hatte im November vergangenen Jahres mal mit Blick auf eine Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2038 oder 2042 gesagt, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, "dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist".

Es gebe nur wenige Verbände in der Welt, die die Infrastruktur hätten, um ein solches Turnier mit 48 Mannschaften und den damit einhergehenden Anforderungen zu stemmen. "Wir können selbstbewusst sagen, dass wir eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzen", hatte Neuendorf gesagt.

Es wäre die dritte WM in Deutschland

In diesem Sommer wird die WM zum ersten Mal mit 48 statt 32 Mannschaften gespielt, was unter anderem auch deutlich mehr Spiele bedeutet. Eine WM wurde bisher zweimal in Deutschland ausgerichtet: 1974 und 2006. Europameisterschaften fanden 1988 und 2024 in Deutschland statt. Mexiko, das in diesem Jahr zusammen mit den USA und Kanada Gastgeber ist, wird das erste Land sein, das zum dritten Mal eine WM ausrichtet.

Neben der WM-Endrunde 2030, die 100 Jahre nach dem ersten WM-Turnier im damaligen Gastgeberland Uruguay, aber auch in Argentinien, Paraguay, Spanien, Portugal und Marokko ausgespielt wird, ist auch die Endrunde für 2034 vergeben. Sie findet in Saudi-Arabien statt.