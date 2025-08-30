Fußball: Weil nach der Pause souverän

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg. Fußball-Landesligist SV Weil schlägt den FSV RW Stegen mit 3:1.
Die 0:5-Schlappe zum Saison-Auftakt beim Bahlinger SC II ist endgültig abgehakt. Die Grenzstädter gewannen am Samstag im heimischen Nonnenholz bei „Fritz-Walter-Wetter“ auch das zweite Match in Folge. „Es war ein verdienter Erfolg. Nach dem Anschlusstreffer ist Mundingen zwar etwas aufgekommen, doch mit dem 3:1 von Marvin hat es wieder gepasst“, freute sich der auch am dritten Spieltag verantwortliche Co.-Trainer Dirk Bürgin.