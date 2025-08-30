Fußball: Weil nach der Pause souverän

Die 0:5-Schlappe zum Saison-Auftakt beim Bahlinger SC II ist endgültig abgehakt. Die Grenzstädter gewannen am Samstag im heimischen Nonnenholz bei „Fritz-Walter-Wetter“ auch das zweite Match in Folge. „Es war ein verdienter Erfolg. Nach dem Anschlusstreffer ist Mundingen zwar etwas aufgekommen, doch mit dem 3:1 von Marvin hat es wieder gepasst“, freute sich der auch am dritten Spieltag verantwortliche Co.-Trainer Dirk Bürgin.

In der ersten Halbzeit war es doch über weite Strecken eine zähe Angelegenheit. Weil war zwar überlegen und hatte auch ein Chancenplus. Es fehlten im Abschluss aber die zündenden Ideen. Das änderte sich nach dem Wechsel, als Malin Schepperle (51.) einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Zehn Minuten später stand’s bereits 2:0, als Pranav Thakur mit einem feinen Schlenzer erfolgreich war.

Alles schien in die richtige Richtung für den SV Weil zu laufen. Doch zwei Zeigerumdrehungen später war wieder alles offen, weil Stegen eine Weiler Unaufmerksamkeit zum Anschlusstreffer nutzte.

Enger wurde es aber für die Blauen nicht mehr. „Wir haben in dieser Phase nicht den Kopf verloren, sondern wieder konzentriert weiter gespielt“, lobte Bürgin seine Spieler. Der Lohn für die Souveränität ernteten die Weiler, als Torjäger Marvin Stöhr mit dem 3:1 in Minute 81 alles klar machte.

Auch in der Tabelle machte der Grenzstadtklub am Samstag einen großen Schritt nach vorne. Mit nunmehr sechs Zählern gehört der SVW der Spitzengruppe an. Langsam entspannt sich auch die personelle Situation. „Mit Pablo Maier sind noch zwei Spieler im Urlaub. Ansonsten war gegen Stegen alles an Bord.

Der SV Weil ist für das Landesliga-Bezirksderby am kommenden Samstag beim FSV Rheinfelden definitiv gerüstet. Das könnte ein heißer Tanz werden.