Fußball: Weil kassiert spät das 1:2-Gegentor

Die Grenzstädter verloren das Landesliga-Duell bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal mit 1:2. Der entscheidende Treffer fiel in der 89. Minute. „Wir hatten deutlich mehr hochkarätige Chancen als der Gegner. Doch das Gundelfinger-Tor war wie vernagelt. Einmal mehr hat die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt“, so ein enttäuschter Weiler Sportchef Perseus Knab. Nicht nur für den Binzener Trainer Manuel Schwarz ist die Spvgg. Gundelfingen-Wildtal in der anstehenden Landesliga-Spielzeit ein Titelanwärter. Doch, dann ist es der SV Weil nach den gezeigten Leistungen in diesem Erstrunden-Pokalmatch auch.

Denn: Über weite Strecken waren die Blauen in diesem spannenden Duell das bessere Team, hätten eigentlich den Platz als Sieger verlassen müssen. Es begann dann ja auch recht vielversprechend. Nach einem feinen Querpass von Nachwuchsmann Hugo Schupp schlenzte Marvin Stöhr (14.) die Kugel gekonnt zur 1:0-Führung ins lange Eck. Die Gastgeber kamen danach etwas auf, aber nach rund einer halben Stunde übernahm der Gast aus der Grenzecke wieder das Kommando. Doch Marc Rabe, Nemanja Radulovic und Cedric Heidenreich vergaben die sich bietenden Topchancen. Statt mit einer komfortablen Führung in die Pause zu gehen, kassierte der SVW in der Nachspielzeit den überraschenden Ausgleich.

Giulio Volk zirkelte einen Freistoßball via Innenpfosten in die Maschen. Auch im zweiten Abschnitt war der SV Weil dem zweiten Tor viel näher als die Spvgg. Gundelfingen. Schließlich standen die Gäste mit leeren Händen da, als die Nord-Breisgauer kurz vor Schluss einen Konter zum 2:1-Siegtor veredelten. Umjubelter Torschütze war Erlwin Barbullushi. In der zweiten Hauptrunde spielt nun der FSV Rheinfelden gegen die Spvgg.