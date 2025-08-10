Fußball: Weil kassiert spät das 1:2-Gegentor

Der SV Weil ist am Sonntag im Verbandspokal bereits in der ersten Runde ausgeschieden.
Die Grenzstädter verloren das Landesliga-Duell bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal mit 1:2. Der entscheidende Treffer fiel in der 89. Minute. „Wir hatten deutlich mehr hochkarätige Chancen als der Gegner. Doch das Gundelfinger-Tor war wie vernagelt. Einmal mehr hat die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt“, so ein enttäuschter Weiler Sportchef Perseus Knab. Nicht nur für den Binzener Trainer Manuel Schwarz ist die Spvgg. Gundelfingen-Wildtal in der anstehenden Landesliga-Spielzeit ein Titelanwärter. Doch, dann ist es der SV Weil nach den gezeigten Leistungen in diesem Erstrunden-Pokalmatch auch.