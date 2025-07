Im zweiten Halbfinale setzte sich die U19 des FC Basel gegen den FC Mulhouse mit 7:0 durch. So bestreitet der SV Weil am Samstag ab 18 Uhr das Spiel um Platz drei gegen den FC Mulhouse U19. Und im Finale treffen ab 20.30 Uhr der FC Basel und SV 08 Laufenburg aufeinander.

Justin Samardzic trifft für Weil doppelt

Die Weiler zogen sich vor allem in der ersten Halbzeit gegen den klassenhöheren Verbandsliga-Aufsteiger ordentlich aus der Affäre. Laufenburg hatte bis auf die Anfangsviertelstunde mehr Spielanteile, doch die Gäste aus der Grenzecke waren in dieser Phase effizienter, führten nach 34 Spielminuten mit 2:0. Nach einem Freistoß und einer Kopfballverlängerung stand Justin Samardzic in der 17. Minute am langen Pfosten völlig frei und hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz ins Laufenburger Tor zu schieben. Beim 2:0 in der 34. Minute schaltete die Truppe von Trainer Andreas Schepperle perfekt um. Und Samardzic erzielte sein zweites Tor in diesem Match.

Den Rückstand wollten die Nullachter natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Schon vier Minuten nach dem 0:2 besorgte Nico Klein den Anschlusstreffer. Und Emanuel Esser (44.) glich noch vor der Pause aus. Neuzugang Marco Hanser brachte den SV Laufenburg in der ersten Minute der zweiten Halbzeit mit 3:2 in Führung. In der Folge bestimmte der SV Laufenburg das Spiel im Waldstadion. Trotz weiterer etlicher hochkarätiger Möglichkeiten bleib es beim 3:2 für den Gastgeber.

Coach Schepperle setzt sechs Neuzugänge ein

„Die erste Halbzeit war bis auf die Schlussphase in Ordnung. Nach dem Wechsel konnten wir in der Offensive keine Akzente mehr setzen“, analysierte Jens Vogtsberger, Beirat Sport beim SV Weil, das Match seiner Mannschaft.

Trainer Schepperle setzte in der Anfangsformation mit Hugo Schupp, Abdul Bah, Cedric Heidenreich, Landry Aquiteme, Yavuzhan Orhan und Marc Rabe sechs Neuzugänge ein. „Ich bin zufrieden mit ihren Leistungen. Alle werden sicherlich ihre Einsätze in der Landesliga bekommen“, betont Vogtsberger.

Tore: 0:1 (17.) Justin Samardzic, 0:2 (34.) Justin Samardzic, 1:2 (38.) Kern, 2:2 (44.) Esser, 3:2 (46.) Hanser.

Startaufstellung

SV Laufenburg: Topka – Wiedmann, Zölle, Hackenberger, Luca Schmidt, Gläsemann, Hanser, Hilpert, Elbert, Oeschger, Sebastian Schmidt, Klein, D’Accurso.

SV Weil: Keller – Schupp, Bah, Groß, Heidenreich, Stöhr, Justin Samardzic, Pitakani, Lauber, Thakur, Ferati, Prhan, Rabe, Do Le.