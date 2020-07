Fußball Wann geht es in den Ligen wieder los?

Die TSG Balingen geht in ihre dritte Spielzeit in der Regionalliga. Der offizielle Rundenbeginn steht noch nicht exakt fest, wurde jetzt aber erst einmal auf den 1. September terminiert. Einen Spielplan wird es in den nächsten Wochen geben. Fakt ist, dass 22 Mannschaften in den Kampf um Auf- und Abstieg gehen. Das bedeutet für die TSG Balingen insgesamt 42 Spiele und etliche englische Wochen.

Die Mannschaft des Trainerduos Martin Braun und Lukas Foelsch hat am Mittwoch, 1. Juli wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen und ist im August bereits im WFV-Pokal gefordert. Im Viertelfinale am Samstag, 1. August geht es dann zum Oberligisten 1. Göppinger SV. Sollte die TSG Balingen eine Runde weiter kommen, wartet dann am Wochenende 8./9. August der Sieger des Duells der Landesligisten TSV Pfedelbach gegen FV Löchgau.