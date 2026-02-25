Fußball vor 60 Jahren: So fuhren die Oberwolfacher zu Auswärtsspielen

Unter welchen Rahmenbedingungen die Oberwolfacher Kicker in den 1960er-Jahren zu ihren Auswärtsspielen fuhren, unterscheidet sich ganz und gar von den heutigen Tagen.
„Wenn Schwarz und Weiß nach auswärts ziehen, beginnt ein lustig Fußballspielen.“ So sangen die Oberwolfacher Fußballer lauthals bei der Anfahrt zu den Auswärtsspielen in den frühen 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zu Beginn der Vereinsgeschichte war man dabei noch auf Pritschenwagen unterwegs, aber bald stand dann auch schon ein Bus zur Abfahrt am Lindenplatz parat. Vorn im Bus war ein Platz für den „Edelfan“, Pfarrer Anton Rapp, reserviert.