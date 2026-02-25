Fußball vor 60 Jahren: So fuhren die Oberwolfacher zu Auswärtsspielen

Unter welchen Rahmenbedingungen die Oberwolfacher Kicker in den 1960er-Jahren zu ihren Auswärtsspielen fuhren, unterscheidet sich ganz und gar von den heutigen Tagen.

„Wenn Schwarz und Weiß nach auswärts ziehen, beginnt ein lustig Fußballspielen.“ So sangen die Oberwolfacher Fußballer lauthals bei der Anfahrt zu den Auswärtsspielen in den frühen 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zu Beginn der Vereinsgeschichte war man dabei noch auf Pritschenwagen unterwegs, aber bald stand dann auch schon ein Bus zur Abfahrt am Lindenplatz parat. Vorn im Bus war ein Platz für den „Edelfan“, Pfarrer Anton Rapp, reserviert.

Neidisch schauten die Buben im Schüleralter bei der Abfahrt hinterher. Für sie hieß es stattdessen sonntags, den mittäglichen Vespergottesdienst zu besuchen, den bei Auswärtsspielen ersatzweise der „Messmer“ Josef oder Alfons Scherer leitete. Der Pfarrer hat dann im Laufe der Woche im Religionsunterricht streng nachgefragt, wer in der Vesper anwesend war oder wer geschwänzt hatte. Heimlich gab es gelegentlich ein grimmiges Grummeln: „De Pfarrer därf. Und wir?“

Der Pfarrer war der „Edelfan“ der Mannschaft

Die Fahrten gingen in jenen Zeiten meistens in die Umgebung von Lahr und Offenburg – Kürzell, Ichenheim, Weier, Waltersweier, Griesheim, Zunsweier oder Ortenberg hießen die Spielorte, deren Sportplatz man ansteuerte. Mitunter galt es im zeitigen Frühjahr noch, den Schnee vom Platz zu räumen. Das war allerdings nicht immer zum Besseren, denn manchmal kamen dabei richtige „Isgalle“ zum Vorschein, auf denen man hinterher herumgeschlittert ist.

Eine zufällig aufgefundenes altes Foto ruft in Erinnerung, wie man sich damals fühlte. Ein Warmlaufen kannte man nicht. Vielmehr wurden die Arme verschränkt, um wenigstens den Oberkörper warm zu halten. Das einzig Wärmende vor dem Fußballspiel war schließlich die unbändige Leidenschaft für den Fußball, die Zuversicht, mit viel Einsatz, Geschick und Glück gegen Abend siegreich nach Hause zurück zu kehren und den Erfolg in der „Linde“ bis tief in die Nacht hinein zu feiern.

Es mochte noch so kalt sein, man trat in kurzen Hosen und einem durch das oftmalige Waschen ziemlich „b‘schnottene“ Trikot an – übrigens noch ohne Rückennummern und Vereinsname.

„Katzenwäsche“ statt heißer Dusche nach Spielen

Aber das Wolfswappen prangte schon früh mitten auf der Brust – integriert in ein wohl dem VfB Stuttgart nachempfundenen Brustband im ersten offiziellen Vereinstrikot. Das musste dann später – sparsam wie man bei der Vereinsführung war und wohl auch damals sein musste – noch durch die Reservemannschaft „aufgetragen“ werden. Das Hineinzwängen muss für den schier zwei Meter großen „Medi“ (Kollmer) anstrengend gewesen sein: Beim Einwurf streckte er zuerst beim Schwungholen den Bauch heraus und beim Abwerfen dann auch noch den verlängerten Rücken. Niemand würde einem heutzutage in einem solchen Aufzug auf den Sportplatz bringen, so der Kommentar aus gegenwärtiger Sicht.

Das inzwischen längst selbstverständliche Duschen nach dem Spiel bestand damals noch aus einer „Katzenwäsche“. Im Sommer passabel, im Winter bei oft beißender Kälte wohl auf ein Minimum mit einigen Wasserspritzern reduziert. Doch wenn man einen Sieg erkämpft hatte, wurde es einem beim Singen auf der Heimfahrt wieder richtig warm und es erscholl lauthals: „Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht.“

Der SV

Der Verein hat in der aktuellen Saison nach eigenen Angaben rund 1500 Mitglieder. Es gibt drei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft, 13 Jugendmannschaften sowie eine Mannschaft der Alten Herren. Außerdem werden Turnen und Karate im Verein angeboten.