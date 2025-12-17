Nächster Schritt für Niklas Bühler: Aus Heselwangen bis zu Borussia Dortmund

1 Niklas Bühler verlässt den KSC und wird künftig bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen. Foto: Lukas Eckert Für Niklas Bühler geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der 26-Jährige ist ab Januar Co-Trainer der U16 von Borussia Dortmund.







Link kopiert



Oftmals wird der Ausdruck „Kindheitstraum“ etwas zu inflationär benutzt. Doch im Fall von Niklas Bühler ist es genau ein solcher, der im neuen Jahr in Erfüllung gehen wird. Denn der 26-jährige Balinger wird schon bald bei der U16 von Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen. Und aus seiner Freude über das Erreichen dieses Ziels macht der Coach keinen Hehl – schließlich ist er seit seiner Kindheit eingefleischter BVB-Fan. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, jetzt bei Borussia Dortmund arbeiten zu dürfen. Der Verein begleitet mich schon sehr lange, deshalb fühlt sich dieser Schritt einfach richtig an“, so Bühler.