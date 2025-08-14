Fußball: Vier gute Nachrichten für den TuS Binzen

Auswärts gefordert ist Fußball-Landesligist TuS Binzen am ersten Saisonspieltag.
Es geht zum FC Emmendingen, der sich jüngst in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Zweiten gegen den FC Wehr durchgesetzt hat. Davor scheiterten die Emmendinger in der Saison 2024/25 allerdings in der Landesliga-Aufstiegsrunde am TuS Binzen. Deshalb ist die Prognose nicht allzu gewagt, dass der FCE sich nun für das damalige Scheitern revanchieren will. „Ich gehe davon aus, dass uns in Emmendingen ein heißer Tanz erwartet“, sagte Binzens Cheftrainer Manuel Schwarz. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag von Schiedsrichter Patrice Blettermann um 17 Uhr.