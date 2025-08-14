Fußball: Vier gute Nachrichten für den TuS Binzen

Es geht zum FC Emmendingen, der sich jüngst in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Zweiten gegen den FC Wehr durchgesetzt hat. Davor scheiterten die Emmendinger in der Saison 2024/25 allerdings in der Landesliga-Aufstiegsrunde am TuS Binzen. Deshalb ist die Prognose nicht allzu gewagt, dass der FCE sich nun für das damalige Scheitern revanchieren will. „Ich gehe davon aus, dass uns in Emmendingen ein heißer Tanz erwartet“, sagte Binzens Cheftrainer Manuel Schwarz. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag von Schiedsrichter Patrice Blettermann um 17 Uhr.

Das Pokalspiel am vergangenen Samstag war aus TuS-Sicht eine kleine Katastrophe. Doch es gibt nun vier gute Nachrichten. So dürfte der FC Emmendingen zweifelsohne nicht die Klasse des Verbandsligisten SV Laufenburg haben. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Vereinsverantwortlichen vor der Partie nicht, wie gegen Laufenburg, den Spielern eine Stadion-Putzete auferlegen. Die dritte und vierte gute Nachricht ist, dass die im Pokalspiel verletzt ausgeschiedenen David Bosek und Hannes Brenneisen wieder einsatzfähig sind.

Ungeachtet dessen wird die Partie für Chefcoach Manuel Schwarz ein „heißes Ding“. „Die Mannschaft besitzt wie wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Wir müssen uns richtig reinknien, wenn wir etwas mitbringen wollen.“ Urlaubsbedingt fehlen wird Stammkeeper Dominik Lüchinger. Sein Vertreter Niklas Zähringer hat aber schon bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. „Da mache ich mir keine Sorgen“, betont Schwarz. Der zuletzt fehlende Ben Nickel wird zudem wieder dem Kader an gehören.