Fussball Vielseitiger Florian Rudy auf der Modebühne

Fitim Fazlija Als im Sommer 2006 Fitim Fazlija vom Bahlinger SC zum FC Villingen kam, eroberte der nicht gerade riesige Defensivakteur mit unbändigem Kampfgeist schnell die Herzen der Villinger Zuschauer. Mit einem Tor aus 40 Metern war er einmal der Größte beim FC 08. Nach der verpassten Regionalliga-Qualifikation ging er 2008 zum SV Waldhof Mannheim. Anschließend folgten weitere Stationen, unter anderem beim VfR Aalen und SC Hausenstein, ehe er 2013 für ein halbes Jahr wieder beim Bahlinger SC landete. Danach trat er fußballerisch kürzer und spielte beim SC Ballrechten-Dottingen in der Landesliga. Zuletzt wechselte er im Sommer 2019 als spielender Co-Trainer zum Bezirksligisten Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden in der Nähe von Freiburg, wo er sich nach einem halben Jahr aus zeitlichen Gründen wieder verabschiedete und zu seinem früheren Club SpVggh Ehrenkirchen in die Kreisliga B zurückkehrte. Adem Sari Der frühere Top-Angreifer spielte in der Jugend beim SV Obereschach, sowie beim VfB Villingen und beim FC 08. Der Offensivakteur schaffte nach seiner Rückkehr vom SC Freiburg II 2004 bei den Nullachtern den Sprung in die erste Garnitur und entzückte die Fans derart, dass sie ihm in Sprechchören nicht selten als "Fußball-Gott" huldigten. Als Profi in der Türkischen Süper Lig erreichte er den Höhepunkt seiner Karriere. Eine langwierige Verletzung verhinderte dann 2016 sein Comeback beim FC 08. Im Jahre 2018 verpflichtete ihn der württembergische Bezirksligist SV Gosheim als Spielertrainer. Dort endete das zuletzt glücklose Engagement des 35-jährigen Ex-Profi vergangene Woche.