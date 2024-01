Fußball: VfB will in Gladbach an starke Form aus dem Vorjahr anknüpfen

VfB will in Gladbach an starke Form aus dem Vorjahr anknüpfen

1 Der VfB Stuttgart möchte am Sonntag seinen Höhenflug fortsetzen und gewinnen. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter reisen zum ersten Pflichtspiel 2024 in den Borussia-Park. Können sie ihren Höhenflug fortsetzen? Die Vertragsverlängerung von Enzo Millot ist schon mal eine gute Nachricht.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart will seine starke Form mit ins neue Jahr nehmen und den Höhenflug bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fortsetzen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist in dieser Saison bislang die große Überraschung und überwinterte in der Fußball-Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Schon jetzt haben die Schwaben mehr Punkte gesammelt als in der kompletten vergangenen Spielzeit.