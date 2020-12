Fussball VfB Stuttgart: jung, unbekümmert, schnell

Als sich selbst der tief gedemütigte Vizemeister vor dem VfB Stuttgart verneigte, war Thomas Hitzlsperger schon zwölf Tage vor Heiligabend in Festtagsstimmung. "Ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte", twitterte der Vorstandschef der Schwaben nach dem imposanten Auftritt beim 5:1 (1:1)-Coup bei Borussia Dortmund.