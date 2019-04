Fußball VfB: Nico Willig heuert für maximal sechs Spiele an

Die Hoffnungen ruhen jetzt bis zum Ende der Saison auf Nico Willig. "Die U19 hat in dieser Saison erstklassigen Fußball gespielt, stehen an der Tabellenspitze und sind im Pokalfinale. Da kann man sehen was er erreicht hat", begründet Hitzlsperger die Entscheidung. "Ich kenne ihn und seine Arbeitsweise. Ich glaube, dass Nico Willig der Mannschaft genau das geben kann, was sie jetzt braucht."

Das Restprogramm des VfB Stuttgart:

Samstag 27.04.2019, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Samstag 04.05.2019, 15.30 Uhr: Hertha BSC - VfB Stuttgart

Samstag 11.05.2019, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

Samstag 18.05.2019. 15.30 Uhr: Schalke 04 - VfB Stuttgart