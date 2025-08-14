Fußball VfB Bösingen: Team geht motiviert in das Derby

VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr, letzte Saison: 2:0/3:0). Trainer Peter Leopold hat eine klare Erwartungshaltung: „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Gegen Nehren haben wir schon ein Heimspiel verloren. Im Pokal haben wir viele Dinge deutlich besser gemacht wie im ersten Punktspiel. Das war ein rundum gelungener Auftritt, weil wir gleich von Beginn an im Spiel drin gewesen sind. So muss es gegen Schwenningen ebenfalls sein. Die haben eine erfahrene Mannschaft“, möchten die Bösinger unbedingt einen Fehlstart vermeiden.

Trio-Neuzugänge sorgt für Freude beim VfB

Was Peter Leopold besonders freut, sind seine drei Neuzugänge – das Trio setzte im Pokal gegen Rottenburg entscheidende Akzente. Raphael Ruf als Stabilisator in der Innenverteidigung, Ben Fischer im Sturm als 1:0-Torschütze und der für ihn eingewechselte Andy Zimmern mit dem 2:0 als perfekter Offensiv-Joker. „Da hat wirklich alles gepasst. Da Noah Kimmich noch im Urlaub ist und Steffen Kramer noch länger ausfällt, brauchen wir Alternativen in der Abwehrkette, die wir mit Ruf haben.“ Im Angriff hat der erfahrene Trainer ein gutes Näschen beweisen. „Für Ben freut es mich, er hatte gegen Nehren bereits gute Ansätze, Andy war beim zweiten Tor einfach eiskalt“, ersetzten die beiden das Torjägerduo Marius Müller (gesperrt) und Torsten Müller (nach dem Urlaub zunächst auf der Bank). Beide werden jedoch gegen den BSV wieder mit von der Partie sein.

Erstes Spiel für BSV Schwenningen

Dagegen startet der BSV Schwenningen erst jetzt in die Saison. Trainer Jago Maric, der erst am Freitag aus dem Kroatien-Urlaub zurückkehrt und nur das Abschlusstraining abhalten kann meint zur Ausgangslage: „Dies ist für uns etwas blöd gewesen, gleich spielfrei zu sein, dann ein Auswärtsspiel und noch dazu ein Derby. Bösingen hat eine erfahrene und heimstarke Mannschaft. Dort zu gewinnen ist nicht einfach, überhaupt etwas Zählbares mitzunehmen funktioniert nur, wenn wir unsere Hausaufgaben erfüllen. Kompakt verteidigen und die Zweikämpfe annehmen. Zudem im letzten Drittel nach vorne versuchen selber unsere sicherlich wenigen Chancen auszunutzen. Natürlich streben wir mindestens einen Punkt an, um gut in die Runde zu kommen.

Ettliche Ausfälle beim BSV

Personell fallen den Schwenningern etliche wichtige Spieler aus: Mauro Chiurazzi ist noch gesperrt. Dragan Ovuka, wie die Neuzugänge Dario Holenstein und David Miletic (beide vom Oberliga-Absteiger FC 08 Villingen U21) gekommen, fallen aus. „Alle anderen sind an Bord“, vor allem die weiteren Neuzugänge um den Ex-Seedorfer David Seiferling, Ante Rogic (FSV Schwenningen) sowie die neuen Torhüter Kilian Dinger (FC 08 Villingen U21), Semih Gökdag (FC Pfaffenweiler) und Bilal Rüzgar (VfR Stockach). Zudem Drion Panxhaj (20). Der aus Rottweil stammende Spieler kommt vom Oberligisten Türk SV Singen. Wechselte vergangenen Winter vom FC 08 Villingen U21 zum Neu-Oberligisten. Mit Franck Bonny, Marc Agyemang, Mario Buccelli oder Patrick Markovic stehen Routiniers im Kader.