Fußball VfB Bösingen: Team geht motiviert in das Derby

Erneut spielt der VfB Bösingen vor heimischer Kulisse und erwartet dabei den BSV 07 Schwenningen.
VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr, letzte Saison: 2:0/3:0). Trainer Peter Leopold hat eine klare Erwartungshaltung: „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Gegen Nehren haben wir schon ein Heimspiel verloren. Im Pokal haben wir viele Dinge deutlich besser gemacht wie im ersten Punktspiel. Das war ein rundum gelungener Auftritt, weil wir gleich von Beginn an im Spiel drin gewesen sind. So muss es gegen Schwenningen ebenfalls sein. Die haben eine erfahrene Mannschaft“, möchten die Bösinger unbedingt einen Fehlstart vermeiden.