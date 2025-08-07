Fußball VfB Bösingen: Hohe Auftakthürde für VfB

Mit dem SV Nehren erwartet der VfB Bösingen einen Gegner, gegen den man zuhause eine enorme Negativbilanz vorweist.
VfB Bösingen – SV Nehren (Sonntag, 15 Uhr). Ein dicker Brocken zum Start – Bösingens Trainer Peter Leopold gut in die Runde starten und erstmals vor heimischer Kulisse gegen den SV Nehren gewinnen möchte: Mit einem Heimspiel gegen den langjährigen etablierten Liga-Weggefährten aus dem Steinlachtal eröffnet der VfB auf den „Bruckäcker“ seine Saison. Das Ziel von Trainer Peter Leopold ist klar: „Wir wollen mit einem Sieg in die Saison starten.“