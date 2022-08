1 Loris Maier (am Ball) erzielte den Führungstreffer für die Stuttgarter Kickers. Foto: Kraushaar

Die Verbandsliga-Fußballer des VfL Nagold sind in der 2. Runde des WFV-Pokals mit einer 0:2-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers ausgeschieden.















VfL Nagold – SV Stuttgarter Kickers 0:2 (0:1). Es war nicht unbedingt eine Glanzleistung, die der Oberliga-Titelanwärter bot, aber mitunter reicht auch solider und gradliniger Fußball, um zum Erfolg zu kommen.

Die Nagolder, die am vergangenen Wochenende mit einer Niederlage in die Verbandsliga-Runde gestartet waren, hatten zwar großen Respekt – immerhin haben die Kickers zuletzt im DFB-Pokal die Spvgg Greuther Fürth besiegt – vor dem namhaften Gegner, dennoch hielten sie über die 90 Minuten gesehen recht gut mit.

Zweiter Kickers-Treffer erst in der Nachspielzeit

Die Nagolder durften bis zur sprichwörtlich letzten Spielminute oder genauer gesagt bis zur Nachspielzeit auf eine Überraschung hoffen, dann erst machte Lukas Kiefer mit dem 2:0 alles klar.

Auch wenn die Gäste aus der Landeshauptstadt schon in der Anfangsphase mehr vom Spiel hatten, der VfL Nagold stand gut. Die erste klare Chance der Stuttgarter hatte Thomas Obernosterer nach 14 Minuten, doch er scheiterte am glänzend reagierenden VfL-Schlussmann Maksim Hoelper. Vier Minuten später traf Luigi Campagna die Querlatte des VfL-Gehäuses. In der 20. Minute war es dann soweit. Loris Maier sorgte für den Führungstreffer des Oberligisten.

Elias Bürkle verpasst Chance zum Ausgleich

Kurz darauf hatte Elias Bürkle die Chance zum Ausgleich, doch der Ball flog am Tor vorbei (25.). Doch die Kickers wollten jetzt mehr. In der 27. Minute verfehlte Markus Obernosterer nur knapp das Ziel.

Den Nagoldern war klar, dass sie nicht viel Chancen bekommen würden. Eine davon hatte Dominik Pedro, der nach einem Abspielfehler der Stuttgarter unverhofft zu einer Tormöglichkeit kam, diese aber nicht verwerten konnte (37.).

Unmittelbar vor der Pause hatte Denis Zagaria nach einem Alleingang die Chance zum 2:0, doch der junge Maksim Hoelper bestätigte mit einer Glanzreaktion seine Nominierung für die Startelf.

Maksim Hoelper hält VfL mit Glanzparade im Spiel

Wer nun erwartet hatte, dass die Gäste nach dem Seitenwechsel zur Großoffensive blasen würden, sah sich getäuscht. Zwar hatte der Oberligist das Geschehen auf dem Platz mehr oder weniger klar in der Hand, echte Tormöglichkeiten aber waren Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte Kevin Dicklhuber , der sich nach 55 Minuten gegen Admir Osmicic durchsetzen konnte, dann aber seine Chance, auf 2:0 zu erhöhen, nicht nutzen konnte.

Auch in der Folgezeit drängten die Stuttgarter Kickers auf den zweiten Treffer. Dieser jedoch ließ bis in die Nachspielzeit hinein auf sich warten.