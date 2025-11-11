Fußball-Verbandspokal: Hammerlos für den SV Laufenburg
Michael Hagmann und der SV 08 treffen im SBFV-Pokal auf den FC 08 Villingen. Foto: Uli Nodler

Auf das Team von Michael Hagmann kommt im SBFV-Verbandspokal eine schwere Aufgabe zu.

Als einzig verbliebener Hochrhein-Vertreter hält der SV 08 Laufenburg im Viertelfinale des SBFV-Verbandspokals die Flaggen des Bezirks hoch. Nun hat das Team von Michael Hagmann aber einen der schwerstmöglichen Gegner im Los-Topf erwischt. So geht es für die Laufenburger am 2. April auswärts zum Oberligisten des FC 08 Villingen, der noch im vergangenen Jahr in der Regionalliga spielte. Besonders bitter ist, dass den 08ern im Duell mit dem Oberligisten das Heimspiel verwehrt bleibt.

 

Der FC 08 Villingen kennt den Verbandspokal bestens und ist mit elf Titeln derzeit Rekordsieger des Wettbewerbs. Die Elf von Michael Hagmann hat im Duell Anfang April also nichts zu verlieren und kann definitiv befreit aufspielen. In der Oberliga Baden-Württemberg steht der FC 08 nach dem Regionalliga-Abstieg auf Rang sieben und scheint den Umbruch gemeistert zu haben.

Dennoch sollten die Gastgeber den Laufenburger Tempo-Fußball keineswegs unterschätzen. Wer weiß, vielleicht gelingt dem SV 08 ja die Pokal-Überraschung.

 