Fußball-Verbandspokal: Hammerlos für den SV Laufenburg

1 Michael Hagmann und der SV 08 treffen im SBFV-Pokal auf den FC 08 Villingen. Foto: Uli Nodler Auf das Team von Michael Hagmann kommt im SBFV-Verbandspokal eine schwere Aufgabe zu.







Link kopiert



Als einzig verbliebener Hochrhein-Vertreter hält der SV 08 Laufenburg im Viertelfinale des SBFV-Verbandspokals die Flaggen des Bezirks hoch. Nun hat das Team von Michael Hagmann aber einen der schwerstmöglichen Gegner im Los-Topf erwischt. So geht es für die Laufenburger am 2. April auswärts zum Oberligisten des FC 08 Villingen, der noch im vergangenen Jahr in der Regionalliga spielte. Besonders bitter ist, dass den 08ern im Duell mit dem Oberligisten das Heimspiel verwehrt bleibt.