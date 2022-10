1 Christos Thomaidis (Mitte/weißes Trikot) erzielte knapp zehn Minuten nach der Pause den Ausgleichstreffer zum 1:1 für den VfL Nagold. Foto: Kraushaar

Die Fußballer des VfL Nagold haben mit einem 3:1 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Rote Laterne des Schlusslichts abgegeben.















TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – VfL Nagold 1:3 (1:0). "Das wird mit Sicherheit feucht-fröhlich", mutmaßte der Nagolder Trainer Armin Redzepagic vor der Heimfahrt von der Ostalb.

Die Lage der Nagolder ist bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und sieben auf die Nichtabstiegsplätze auch nach dem 10. Spieltag zwar nach wie vor prekär, doch das Licht am Horizont ist ein Stück weit heller geworden. Die Rote Laterne hängt jetzt im Brühlpark in Rutesheim.

Rote Laterne des Schlusslichts hängt jetzt in Rutesheim

Beim Gastspiel in Aalen hat der VfL Nagold seine Serie von guten Starts fortgesetzt. Schon in der 3. Minute rettete der Pfosten für TSG-Torhüter Stylanos Tentonis bei einem Schuss von Chris Wolfer. Zwei Minuten später verpasste Christos Thomaidis knapp die Nagolder Führung. In der 17. Minute scheiterte Thomaidis an der Querlatte des Tabellenvierten.

Christos Thomaidis trifft die Querlatte

"Die Führung für die TSG war aus unserer Sicht ausgesprochen ärgerlich", blickte Armin Redzepagic auf die Szene in der 23. Minute als Benjamin Schiele mit seinem vierten Saisontor die Einheimischen in Führung brachte.

Bis zur Halbzeitpause erarbeitete sich der VfL Nagold kaum noch echte Tormöglichkeiten, hatte aber das Glück, dass die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach dem schweren Spiel am Dienstag zuvor gegen den TSV Berg (2:0) die drei Punkte gegen den VfL Nagold mehr oder weniger im Vorbeigehen mitnehmen wollte, schließlich hatten die Nagolder in dieser Saison auf des fremdem Terrain bis dahin wenig zustande gebracht.

Armin Redzepagic wollte dem Gegner zwar keine Überheblichkeit unterstellen, der Fehler, der zum Ausgleich führte (53.) war jedoch nicht allzu weit davon entfernt. Aufmerksam war Rajmund Csima in ein Ballkombination gespritzt und hat den mitgelaufenen Christos Thomaidis das Werk vollenden lassen.

Rajmund Csima leitet Ausgleichstreffer für den VfL Nagold ein

"Mit dem Ausgleich ist ein Ruck durch unsere Mannschaft gegangen", so Armin Redzepagic. Der VfL-Coach war nach einer Stunde mit Johannes Fleischle für Burak Tastan in eine offensivere Variante übergegangen und sah seine Mannschaftin in der Folge auf Augenhöhe.

In der 79. Minute bahnte sich dann die Überraschung an, als es Johannes Fleische gelang, eine Kombination über David Weinhardt und Berk Özhan zur 2:1-Führung abzuschließen.

Erst jetzt erkannte das Gastgeberteam den Ernst der Lage, stürmte nun mit Mann und Maus und drücke den VfL Nagold mit aller Macht hinten rein. Die VfL-Abwehr mit Nico Graf, Nick Schweizer und Admir Osmicic hatte Schwerstarbeit zu leisten.

Glück für den VfL Nagold: Freitoß an den Pfosten

"Es ging nur noch darum, die Bälle irgendwie rauszuschlagen oder raus zu köpfen", so Armin Redzepagic zu der letzten Minuten der Partie. Und dann hatte der VfL Nagold auch noch das nötige Glück, als ein Freistoß der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (85.) an den Pfosten klatschte.

Lysander Skoda macht Sack endgültig zu

Als der starke Lysander Skoda in der Nachspielzeit in einen missglückten Spielaufbau der Platzherren spritzte und den Konter selbst souverän zum 3:1-Endstand abschloss, war die Überraschung endgültig perfekt.