0:2 gegen den VfR Heilbronn, 0:1 gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall – die jüngsten beiden Heimspiel liefen wenig erfolgreich für die U23 der TSG Balingen. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Philipp Wolf maximales Pech.

Denn in beiden Partien verspielte man den möglichen Punktgewinn auf der Zielgerade. Gegen Heilbronn fielen die beiden Gegentore in Minute 85 und 87, gegen Schwäbisch Hall wurde die Wolf-Elf in der 92. Minute eiskalt erwischt.

Lesen Sie auch

Heimspiel ist analysiert

Coach Wolf sagt: „Wir hätten deutlich den Sieg verdient gehabt, doch wenn wir kein Tor schießen, können wir das Spiel auch nicht gewinnen. Das Spiel ist so weit abgehakt.“

Trotz schwieriger Personallage hatten die jungen Kicker von der Eyach aber Paroli geboten. Trotzdem steht in den vier bisherigen Spielen der Rest-Rückrunde nur ein eigener Treffer zu Buche. Nun geht es gegen den scheinbar übermächtigen FC Holzhausen. Der Tabellenzweite musste sich jüngst mit 2:3 im Spitzenspiel Primus Türkspor Neckarsulm geschlagen geben.

Schwierige Personallage

„Das ist schon das dritte Spiel in dieser Saison gegen Holzhausen. Im Pokal haben wir 0:2 verloren, im Hinspiel haben wir 4:3 gewonnen. Jetzt spielen wir das erste Mal in Holzhausen. Der Platz wird schwierig zu bespielen sein. Zudem spielt auch unsere erste Mannschaft parallel, sodass wir nicht mit der gleichen Anzahl von Spielern aus der Ersten rechnen können, wie in der Vorwoche. Daher werden wir aus der U19 nachrüsten müssen“, weiß der Balinger Übungsleiter.

Bewegung beim FC Holzhausen

Unter der Woche wurde auch bekannt, dass Trainer und Sportlicher Leiter Karsten Maier beim FC Holzhausen nur noch bis Saisonende im Amt sein wird. Die Sulzer Teilort-Kicker sind demnach im Umbruch.

Individuelle Klasse

Das könnte der TSG II womöglich in die Karten spielen. „Wir haben aktuell einfach nicht genug Spieler, um einen guten Spieltagskader für die Verbandsliga bereitzustellen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das Spiel in Holzhausen. Es ist ein kleines Derby. Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Wir wissen aber auch, dass sie individuell deutlich besser sind, wie wir und dass sie deutlich mehr Erfahrung haben“, macht sich Philipp Wolf keine Illusionen. Doch Philipp Wolf ist auch gespannt, wie der FC Holzhausen nach dem Pokalspiel beim TSV Riedlingen unter Woche und der Niederlage im Spitzenspiel am Samstag auftreten wird. „Das 2:3 war für den FCH ein herber Dämpfer im Meisterschaftsrennen. Ich gehe davon aus, dass Holzhausen in die Relegation gehen muss. Es sind ja aber noch zehn Spiele, noch viel Zeit. Ich glaube aber nicht, dass Türkspor Neckarsulm sich das noch nehmen lässt“, sagt Wolf, der hofft, dass sein Team mutig agieren und offensiv mehr Akzente setzen wird.